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06.10.2026 18:13

Disney+: Εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης αγώνων του NBA στην Ελλάδα με ορίζοντα 10ετίας

06.10.2026 18:13
Lakers

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Με αγώνες από την κανονική διάρκεια του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ, του NBA, από την κανονική περίοδο αλλά και την post season, θα φορτώσει το περιεχόμενο της, η ιντερνετική πλατφόρμα διαρκούς ροής Disney+ σε συνεργασία με το ESPN,  οι οποίοι θα είναι προσβάσιμοι για το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό και τους λάτρεις της στρογγυλής πορτοκαλί θεάς.

Η συμφωνία έχει ορίζοντα 10ετίας. Που σημαίνει ότι οι φανς του αθλήματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να δουν όλα τα παιχνίδια των τελικών της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του πλανήτη για τις σεζόν 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33 και 2034/35. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες και επιπλέον εκδηλώσεις, όπως το Draft, το NBA All-Star και επιλεγμένοι αγώνες του NBA Summer League.

Οι συνδρομητές του Disney+ θα έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένες αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου,  οι οποίες διεξάγονται τα βράδια Τετάρτης, Σαββάτου και της Κυριακής. Επίσης από το Disney+ θα μεταδοθούν 24 αγώνες των playoffs του NBA, μεταξύ των οποίων και οι αγώνες μιας σειράς των τελικών της περιφέρειας.

Οι μεταδόσεις αρχίζουν στις 22 Οκτωβρίου και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται η αναμέτρηση ΛέικερςΓουόριορς. Τονίζεται ότι η τιμή της συνδρομής στην OTT δεν μεταβάλλεται.

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 19:36
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