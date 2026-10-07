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07.10.2026 08:59

ΣΠΟΡ FM TV: Μάζεψε κόσμο και χρόνο θέασης στο εναρκτήριο Σαββατοκύριακο αθλητικών μεταδόσεων

07.10.2026 08:59
sportfm_tv

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Αλλοίμονο αν δεν καταγραφόταν κινητικότητα στα πρώτα δύο 24άωρα λειτουργίας της νέας ιντερνετικής αθλητικής πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV.

Ήταν ένα γεμάτο από αναμετρήσεις Σαββατοκύριακο το πρώτο της νέας σεζόν του πρωταθλήματος μπάσκετ Stoiximan GBL.

Το κοντέρ «έγραψε» σύμφωνα με την υπηρεσία streaming του ΣΚΑΪ, 6,5 εκατ. λεπτά θέασης – το περιεχόμενο της ΟΤΤ είναι προσβάσιμο και από συσκευές εκτός τηλεόρασης, όπως όλες οι ιντερνετικές πλατφόρμες περιεχομένου διαρκούς ροής – ή πιο απλά σε αθροιστικά 108.000 ώρες παρακολούθησης από ταυτόχρονη θέαση – στο αποκορύφωμα της – 65.000 θεατές.

Το ΣΠΟΡ FM TV έχει σε λειτουργία πέντε ροές περιεχομένου (πιο απλά πέντε κανάλια) και στην αρχική περίοδο λειτουργίας με βάση  το πρόγραμμα κάθε ημέρας και το περιεχόμενο, ενεργοποιούνται όσα χρειάζονται. Για παράδειγμα σήμερα (7/10)  στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας εμφανίζεται αθλητική δραστηριότητα ανεπτυγμένη σε τέσσερα κανάλια (ΣΠΟΡ FM TV 1, ΣΠΟΡ FM TV 2, ΣΠΟΡ FM TV 3, ΣΠΟΡ FM TV 4).

Τονίζεται επίσης πως σε αυτή την πρώτη φάση, καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, προσφέρει δωρεάν το περιεχόμενό του στο φίλαθλο κοινό.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 11:54
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