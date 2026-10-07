Skydance: Νέα εποχή με δύσκολες προκλήσεις και ανησυχία έπειτα από τη συγχώνευση Paramount – Warner

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Μαραθώνιο με ανακοινώσεις, υπομνήματα, σημειώματα εσωτερικής κυκλοφορίας και ενημερώσεις σε εργαζόμενους των Paramount και Warner πραγματοποιεί από χθες (νύχτα ώρα Ελλάδας) η ηγεσία της Skydance και επιτελικά στελέχη σε μια συντονισμένη επιχείρηση επικοινωνίας να διασκεδάσουν το κλίμα – έντονης – ανησυχίας που επικρατεί στο προσωπικό των δύο συγχωνευμένων εταιρειών.

Νωρίτερα, όταν όλα έδειχναν πως θα ολοκληρωνόταν τελικά η εξαγορά της WBD από την PSKY, ο «αρχιτέκτονας» του μέγκα ντιλ, Τζέρι Καρντινάλε, ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής επενδύσεων της RedBird Capital αλλά και μέλος του ΔΣ της Paramount, εκ των επιδραστικότερων dealmakers στις ΗΠΑ και πέραν αυτής, διαβεβαίωνε, επιμένοντας, ότι το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών κόστους που προβλέπει η συμφωνία δεν θα προέλθει από απολύσεις.

Η εταιρεία έχει υποσχεθεί στους επενδυτές να εξασφαλίσει εξοικονομήσεις ύψους έξι δισ. δολαρίων από τη συναλλαγή των 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ο Καρντιλάνε υποστηρίζει ότι η πλειονότητα αυτών των περικοπών θα αφορά μη εργασιακά έξοδα.

Την ίδια στιγμή, η κοινότητα του Χόλιγουντ, η οποία πλήττεται ήδη σφοδρά από τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις εργασιακές αναταραχές και τη γενικότερη τάση συγχωνεύσεων και συρρίκνωσης του κλάδου, θεωρεί δεδομένο ότι χιλιάδες εργαζόμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την απόλυση.

Χθες σε ανοιχτή συγκέντρωση εργαζομένων στο θέατρο Steven J.Ross στις εγκαταστάσεις της Warner στο Μπέρμπανκ ο Ντέιβιντ Έλισον πραγματοποίησε ομιλία και έδωσε το λόγο στο προσωπικό και των δύο εταιρειών, υπό τη νέα του ιδιότητα ως διευθύνων σύμβουλος της Skydance Media, της νέας μητρικής τους εταιρείας. Για την εξασφάλιση μιας θέσης στο θέατρο από τους υπαλλήλους επιστρατεύτηκε κλήρωση. Η συγκέντρωση της Τρίτης, που έδωσε μια πρόγευση των περίπλοκων στρατηγικών και οργανωτικών προκλήσεων που ακολουθούν, μεταδόθηκε και σε ζωντανή ροή (live streaming).

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, που ξεπέρασε τη μία ώρα και περιελάμβανε συζήτηση με ερωταπαντήσεις (Q&A) με συντονιστή τον δημοσιογράφο του CNN, Άντερσον Κούπερ, ο Έλισον εξήρε την αγάπη του για τον κινηματογράφο, δεσμεύτηκε να προστατεύσει το CNN από τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρθηκε στη γεμάτη ανατροπές διαδικασία της συγχώνευσης.

Ο Έλισον και ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ινόν Κράιζ, ήταν οι μοναδικοί ομιλητές της εκδήλωσης. Αμφότεροι υπογράμμισαν τη σημασία της λειτουργίας τους ως μία ενιαία εταιρεία, παρά το γεγονός ότι έχει συμφωνηθεί η διατήρηση δύο ξεχωριστών στούντιο.

Αν και ο Έλισον απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «απολύσεις» στην ομιλία του, φάνηκε να αντιλαμβάνεται το κλίμα ανησυχίας στην αίθουσα για τις αναπόφευκτες περικοπές. Με την εταιρεία να επιβαρύνεται από χρέος 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να έχει δεσμευτεί για μείωση του κόστους κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια, αναμένεται να απομακρυνθούν χιλιάδες εργαζόμενοι.

«Η συγχώνευση δύο οργανισμών με τέτοιο μέγεθος και πολυπλοκότητα φέρνει αναγκαστικά δύσκολες αποφάσεις», σημείωσε ο Έλισον. «Θα γίνουν αλλαγές και θα υπάρξει αντίκτυπος. Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Σας υπόσχομαι, όμως, ότι θα διαχειριστούμε αυτές τις αποφάσεις όσο πιο γρήγορα και προσεκτικά γίνεται.

Θα είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί σας. Θα μαθαίνετε ό,τι γνωρίζουμε τη στιγμή που το μαθαίνουμε. Δεν θα αφήσουμε μια χρονοβόρα διαδικασία προσαρμογής να μας βγάλει από τον αρχικό μας στόχο: να χτίσουμε τον κορυφαίο όμιλο μίντια και ψυχαγωγίας της επόμενης γενιάς».

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις του συντονιστή της εκδήλωσης, Άντερσον Κούπερ, Έλισον και Κράιζ απέφυγαν να παρουσιάσουν συγκεκριμένες εκτιμήσεις ή ποσοστά. Περιορίστηκαν στο να επαναλάβουν όσα ανέφερε το εσωτερικό σημείωμα που είχε σταλεί νωρίτερα στο προσωπικό, τονίζοντας στο κοινό: «Η ανάπτυξη δεν έρχεται με περικοπές». Παράλληλα, ο Έλισον ξεκαθάρισε στον Κούπερ ότι το CNN θα διατηρήσει «στο ακέραιο τη συντακτική του ανεξαρτησία», θέση που είχε εκφράσει τον Μάρτιο, συμπληρώνοντας πως θα προστατεύσει το δίκτυο από τις επιθέσεις και τις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και η οικογένειά του διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Τραμπ και το περιβάλλον του, ο Έλισον ξεκαθάρισε στον Κούπερ ότι τάχθηκε στο πλευρό του CNN όταν το δίκτυο πάλευε ενάντια στο «μπλόκο» που του είχε επιβάλει ο Πρόεδρος Τραμπ, αποκλείοντάς το από τον Λευκό Οίκο και άλλες δημοσιογραφικές καλύψεις.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από ανταποκριτές στην Ουάσινγκτον για το κλείσιμο του ντιλ, δήλωσε πως η Skydance «θα γίνει μια σπουδαία εταιρεία», σύμφωνα με το pool report του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για «φοβερούς ανθρώπους», αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Συνολικά, υπήρξε μια «συγκρατημένη, ευγενική ανταπόκριση και χειροκρότημα σε ορισμένες στιγμές της ομιλίας του Έλισον, καθώς ο κόσμος παραμένει επιφυλακτικός και σκεπτικός», ανέφερε ένας παρευρισκόμενος, ενώ ένας άλλος διέκρινε έναν «συγκρατημένα αισιόδοξο ενθουσιασμό στην αίθουσα», αναφέρει το Deadline.

Ο Έλισον «μοιράστηκε» το μικρόφωνο με τον Κράιζ. Ο Κράιζ χαρακτήρισε τον νεοσυσταθέντα όμιλο ως «μία από τις πιο συναρπαστικές εταιρείες στον κόσμο», επιμένοντας ότι δεν το λέει αυτό «ως υπερβολή».

Ο ίδιος επανέλαβε ορισμένα από τα κεντρικά σημεία του σημειώματος που έστειλαν από κοινού με τον Έλισον στους εργαζομένους νωρίτερα χθες, δίνοντας επανειλημμένα έμφαση στη σημασία της ενότητας μεταξύ των υπαλλήλων των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Πάντως ευθαρσώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, μίλησε για τη μακροπρόθεσμη συγχώνευση του HBO Max και του Paramount+ σε μία ενιαία υπηρεσία, έπειτα από μια σύντομης διάρκειας περίοδο κατά την οποία θα λειτουργούν ξεχωριστά αλλά θα προσφέρονται ως πακέτο.

Ήδη, η εταιρεία έχει καταφέρει να ενοποιήσει τις τεχνολογικές υποδομές των Paramount+, BET+ και Pluto TV, μια αλλαγή που περνά απαρατήρητη από τους συνδρομητές και τους τηλεθεατές. Ο Έλισον απέδωσε τα εύσημα στην «πρόοδο της τεχνολογίας AI και άλλων εργαλείων» για την ώθηση που έδωσαν σε αυτή τη διαδικασία.

Ωστόσο, απέφυγε να δηλώσει ρητά ότι αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να απλουστεύσουν την επίπονη διαδικασία συγχώνευσης των streaming υπηρεσιών σε ένα ενιαίο προϊόν.

Επιπλέον, δεν αναφέρθηκε στην τιμολόγηση ή στη στρατηγική για την προσέλκυση και διατήρηση καταναλωτών σε μια ενιαία υπηρεσία με πολλαπλά επίπεδα συνδρομής (branded tiers) —ένα παζλ που καλούνται να λύσουν οι υπηρεσίες γενικής ψυχαγωγίας καθώς επεκτείνουν τον κύκλο δραστηριοτήτων τους.

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