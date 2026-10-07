«The Good Daughter»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της μίνι σειράς μυστηρίου του Peacock (photos/video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες trailer της νέας σειράς μυστηρίου του Peacock «The Good Daughter».

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα στην ιστορία από αυτά που ακούτε», προειδοποιεί ο Μπρένταν Γκλίσον (Brendan Gleeson) στο trailer της επερχόμενης παραγωγής με πρωταγωνίστριες τις Μέγκαν Φέιχι (Meghann Fahy) και Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) oι οποίες υποδύονται δύο αδελφές που προσπαθούν να εξιχνιάσουν μια υπόθεση δολοφονίας.

Παράλληλα η σειρά ξετυλίγει μια «βαθιά συγκινητική ιστορία για την αγάπη, την οικογένεια και την ψυχική ανθεκτικότητα», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Όπως αναφέρει η περιγραφή, «οι αδελφές Charlotte και Samantha έχουν περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις ζωές τους, οι οποίες διαλύθηκαν εξαιτίας μιας και μόνο νύχτας βίας. Όταν μια νέα επίθεση συγκλονίζει τη μικρή πόλη Pikeville, η Charlotte, πλέον δικηγόρος όπως ο πατέρας της, είναι η πρώτη μάρτυρας που φτάνει στον τόπο του συμβάντος. Καθώς η υπόθεση εξελίσσεται, φέρνοντας στο φως οδυνηρές αναμνήσεις και θαμμένα μυστικά, αυτό που αναδεικνύεται δεν είναι απλώς μια ιστορία επιβίωσης, αλλά μια ιστορία για τους ακλόνητους δεσμούς ανάμεσα σε έναν πατέρα και τις κόρες του, καθώς και για τη σύνθετη σχέση μεταξύ των δύο αδελφών».

Τo «The Good Daughter» αποτελεί τη μεταφορά του ομώνυμου best seller μυθιστορήματος της Κάριν Σλότερ (Karin Slaughter). Η συγγραφέας αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη μεταφορά, εκτελώντας χρέη showrunner, σεναριογράφου και εκτελεστικής παραγωγού.

«Η σειρά είναι μια ιστορία αγάπης, οικογένειας και του αδιάρρηκτου δεσμού ανάμεσα σε δύο δυναμικές, αστείες και ιδιαίτερες αδελφές. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τη Charlotte και τη Sam να ζωντανεύουν μέσα από δύο εξαιρετικά ταλαντούχες γυναίκες. Η Ρόουζ και η Μέγκαν αποτύπωσαν τέλεια τη σχέση των αδελφών, όλη την ιστορία, τον πόνο και τη χαρά, τυλιγμένη σε ένα πέπλο μυστηρίου», ανέφερε σε δήλωσή της η συγγραφέας.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ολίβια Γουίλιαμς (Olivia Williams), Χάρπερ Στιλ (Harper Steele), Μάικλ Ντόρμαν (Michael Dorman), Πόλα Μάλκομσον (Paula Malcomson), Τζέικ ΜακΝτόρμαν (Jake McDorman) και Όντρεϊ Γκρέις Μάρσαλ (Audrey Grace Marshall).

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Στεφ Γκριν (Steph Green), η οποία συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός. Η μίνι σειρά είναι παραγωγή της Made Up Stories σε συνεργασία με το διεθνές στούντιο Fifth Season.

Και τα έξι επεισόδια της σειράς θα κάνουν πρεμιέρα στο Peacock στις 12 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Skydance: Νέα εποχή με δύσκολες προκλήσεις και ανησυχία έπειτα από τη συγχώνευση Paramount – Warner

ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό – Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη

Ανθή Βούλγαρη για Βίσση – Καρβέλα: «Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο τα λεφτά – Ας τους προστατεύσει λίγο το περιβάλλον τους» (Video)