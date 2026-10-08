ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

Takeaways by to pontiki AI Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 και η ομάδα παραγωγής του Αντώνη Κανάκη, του Χρήστου Κιούση και του Γιάννη Σερβετά ανακοίνωσαν επίσημα τη λήξη της πολυετούς συνεργασίας τους.

Η ομάδα των εκπομπών «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers» και «Vinyλιο» αποχωρεί από το κανάλι, επικαλούμενη στην ανακοίνωσή της «λόγους αρχής» για την απόφαση αυτή.

Ο ΑΝΤ1 επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με σχετική ανακοίνωση, ευχαριστώντας τους συντελεστές για την κοινή πορεία τους και ευχόμενος επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Η συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία είχε ξεκινήσει το 2008 και συνεχίστηκε με διαλείμματα, ολοκληρώθηκε οριστικά μετά από μια πολυετή πορεία που βασίστηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

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ΑΝΤ1- Tony productions- ή «Ράδιο αρβύλα» αν προτιμάτε- τελεία και παύλα. Από την συμπόρευση σε βάθος χρόνου τριών δεκαετιών, βαδίζουν, τυπικά από την Τετάρτη (7/10), σε δρόμους χωριστούς.

Με ανακοινώσεις εκατέρωθεν και αβρότητες η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers» και «Vinyλιο» και ο ΑΝΤ1 επισημοποίησαν το αμετάκλητο τέλος στην μακροχρόνια συνεργασία τους.

Στην αρχή της ημέρας η παρέα του «Ράδιο αρβύλα» διένειμε στα ΜΜΕ ανακοίνωση και σε μόλις 66 λέξεις ενημέρωσε ότι μπαίνει τέλος σε μια συνεργασία δεκαετιών.

Δεν θα μάθουμε ποτέ αν κάποιος από την παρέα του «Ραδιο αρβύλα» είναι γνώστης της λαϊκής ρήσης «τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι».

Η ουσία είναι πως η τριάς των Αντώνη Κανάκη, Χρήστου Κιούση και Γιάννη Σερβετά δεν συνεχίζει τη συνεργασία με τον ΑΝΤ1 κάνοντας λόγο στην λακωνικού ύφους ανακοίνωση για «λόγους αρχής».

«Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα», ήρθε αργότερα στα «εισερχόμενα» η ανακοίνωση του ΑΝΤ1.

Ήταν κάτι σαν παράδοση σε κάθε – μα κάθε – σεζόν να αναπτύσσεται μια σεναριολογία/φημολογία για το «μετέωρο βήμα» στην συνεργασία των δύο πλευρών έως ότου κάθε- μα κάθε φορά στο «και 5» νέας σεζόν τα τελευταία χρόνια γινόταν γνωστό ότι, εν τέλει, ανανεωνόταν η συνεργασία ΑΝΤ1– «Ράδιο αρβύλα».

Η πρόσφατη θερινή περίοδος, ζυμώσεων, διαπραγματεύσεων, διαβουλεύσεων, ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν είχε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες περιόδους.

Στο μεταξύ η ομάδα του «Ράδιο αρβύλα» την περσινή σεζόν έδειξε ότι είχε τουλάχιστον αφήσει στην άκρη ευκολίες για να συγκεντρώνει τηλεθεατές στις εκπομπές του με πλακίτσες γυμνασιακού επιπέδου καθώς πέρασε σε σάτιρα «επι των τύπων των ύλων», βρίσκοντας ανταπόκριση που μεταφράστηκε σε τηλεθέαση/επιδραστικότητα.

Το «γκελ» προς «τα κάτω» σε συνδυασμό με την προσβασιμότητα που παρέχει από τη φύση του το Μέσο, φέρεται να ενεργοποίησε πολυμορφικές δυναμικές κέντρων με ιδιαίτερο βαθμό ευαισθησίας και εξαιτίας συγκυριών.

Η τηλεοπτική σεζόν που μόλις άρχισε έχει διαφοροποιήσεις από την περσινή και κάθε άλλη προηγούμενη ακόμα και σε περιόδους με μεγάλες προκλήσεις.

Κατά τηλεοπτικούς κύκλους η νέα σεζόν εκλαμβάνεται ως αρχή μιας διαδρομής που οδηγεί σε σημείο καμπής για το ελληνικό τηλεοπτικό οικοσύστημα και την οπτικοακουστική εγχώρια δημιουργία και δραστηριότητα.

Αυτό που συντελείται και κορυφώνεται στο εξωτερικό-πρωτίστως στις ΗΠΑ-μόλις τώρα αρχίζει να συμβαίνει στην εγχώρια μιντιακή αγορά.

Δύο σεζόν νωρίτερα είχε αρχίσει μια συζήτηση στους τηλεοπτικούς σταθμούς για οικονομικό εξορθολογισμό, ανασύνταξη, αναδιάταξη και αναδιανομή δυνάμεων και σχεδιασμό στρατηγικών για την μετάβαση στο streaming – ένα πολυδυναμικό εργαλείο υψηλής διαφημιστικής απορροφητικότητας.

Οι προϋπολογισμοί (μπάτζετ στα ελληνικά) τέθηκαν στο τραπέζι του τηλεοπτικού Προκρούστη. Δεν θα μάθουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη στην ιστορία αυτή αν οι παραγωγές περιεχομένου της ομάδας «Ράδιο αρβύλα» αποτελούσαν την εξαίρεση στον κανόνα.

Στις φετινές αποφασιστικές συζητήσεις για τη σεζόν 2026/2027 το φημολογούμενο ποσοστό 15% δεν αφορούσε μερίδιο τηλεθέαση ως όρο βιωσιμότητας προγράμματος. Ήταν – στην προκειμένη περίπτωση – η εναρμόνιση στα νέα τηλεοπτικά οικονομικά δεδομένα.

Έτσι κι αλλιώς το «Ράδιο αρβύλα» ήταν – ενδεικτικά – πέρσι από τις προτάσεις του σταθμού που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του μέσου μεριδίου τηλεθέασης του.

«Τη φετινή σεζόν, από τον Νοέμβριο 2025 έως και τον Μάρτιο 2026, βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης, καταγράφοντας μέσο όρο 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ στο σύνολο του κοινού σημείωσαν μέσο όρο 17,1%.

Τις εκπομπές τους παρακολούθησαν, έστω και για 1’, κατά μέσο όρο περίπου 1.425.000 τηλεθεατές.

Σε μια πραγματικότητα που δοκιμάζει διαρκώς τα όριά μας, οι «Ράδιο Αρβύλα» παραμένουν πάντα παρόντες, επίκαιροι και αυθεντικοί. Μια δημιουργική δύναμη, που μέσα από τη σάτιρα και τον σχολιασμό, κρατάει το κοινό ενεργό, σκεπτόμενο και ουσιαστικά συνδεδεμένο με όσα συμβαίνουν γύρω του», ενημέρωνε ο ΑΝΤ1 τον Απρίλιο.

Μισό χρόνο αργότερα, «λόγοι αρχής» υπονοούν ότι οικονομικές παράμετροι δεν ήταν πρωτεύουσας σημασίας. Πόσω μάλλον η τηλεθέαση.

Η κοινή πορεία ΑΝΤ1- παρέας «Ράδιο αρβύλα» άρχισε το 2008 και ανανέωση στην ανανέωση πέρασαν σαν νεράκι 11 σεζόν, έως το 2019 όταν η Tony Productions διοχέτευσε την τηλεοπτική δραστηριότητα της στον ΣΚΑΪ που ολοκληρώθηκε με επεισοδιακό τρόπο.

Νοέμβριο 2021 η εμβληματική σατιρική εκπομπή επανεμφανίστηκε στον ΑΝΤ1, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην διμερή συνεργασία η οποία ολοκληρώθηκε, έπειτα από 49 εκπομπές, την Πρωταπριλιά του 2026.

ΑΝΤ1, Κανάκης, Σερβετάς και Κιούσης διεύρυναν τον κύκλο συνεργασίας τη σεζόν 2024-2025 με την – επίσης ζωντανή – εκπομπή «Πειρατικό Vinyλιο» στο MAK TV.

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