search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 19:45
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 19:24

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

07.10.2026 19:24
prwtoselido entos new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, δίχως όμως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας και για την πλήρη ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, αλλά και για τις έμμεσες παραινέσεις του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για διευθετήσεις των εκκρεμοτήτων με την Τουρκία, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ο… προσεκτικός Μάρκο Ρούμπιο – Μια επίσκεψη που έφερε την επιβεβαίωση ήδη γνωστών και κλεισμένων συμφωνιών – Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ, τι αρνείται να δώσει η Ουάσιγκτον στην Αθήνα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η κυβέρνηση παλεύει μόνη με το θεριό της ακρίβειας – Ξερό «όχι» των Βρυξελλών στο αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία – Ο Μητσοτάκης καλείται να ψάξει το… πουγκί για περαιτέρω ελάφρυνση – Έντονα αρνητικό το διεθνές περιβάλλον για την πορεία των τιμών

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Κάθοδος της ΕΛΑΣ στην κοινωνία για να «ξεκολλήσει» η βελόνα – Η διεύρυνση της κοινωνικής επιρροής στους άμεσους στόχους – Σε προεκλογική εγρήγορση το κόμμα

ΣΥΡΙΖΑ: Τεντώνει το σχοινί κατά των «ανεξάρτητων» – Πού αποσκοπεί και ποιους αφορά η «προειδοποίηση» – Γιατί ισχυρίζεται πως «δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Το Ισραήλ τρία χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου – Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο η ισραηλινή κοινωνία αντιλαμβάνεται την ασφάλειά της – Οι Ισραηλινοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην πολιτική ηγεσία – Το μπλοκ κατά του Νετανιάχου υπερέχει δημοσκοπικά του κυβερνητικού συνασπισμού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Φουσκωμένα έσοδα και ισχνά αντίδοτα – Πρωτογενές πλεόνασμα μαμούθ 3,6% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό του 2027 – Η ακρίβεια γεμίζει τα κρατικά ταμεία, ενώ νοικοκυριά και επιχειρήσεις λυγίζουν από τις ανατιμήσεις – Τα 400 εκατ. ευρώ του «μαξιλαριού» και η κατάταξη της ντροπής για την αγοραστική μας δύναμη

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Ανεβαίνει ο πήχης – Οι ΗΠΑ διευρύνουν τις επιλογές τους απέναντι στο Ιράν με τρία αεροπλανοφόρα στο Ορμούζ – Θέλουν να έχουν έτοιμη τη στρατιωτική επιλογή εάν η διπλωματία αποτύχει

ΙΣΠΑΝΙΑ: Το εκλογικό ρίσκο του Σάντσεθ – Γιατί η στεγαστική κρίση έστειλε την Ισπανία σε πρόωρες κάλπες στις 29 Νοεμβρίου – Απλή ως ιδέα, εξαιρετικά επικίνδυνη στην πράξη η στρατηγική του

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Σε αναζήτηση συγκλίσεων – Τι αποκαλύπτει η ημερήσια διάταξη της επίσκεψης του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο – Υπότιτλος των συνομιλιών στην Αθήνα αποτελεί η σχέση ΗΠΑ και Τουρκίας – Η Άγκυρα συνδέθηκε ή, καλύτερα, εξαρτήθηκε από τη στρατηγική της Μόσχας

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Από τον περιηγητικό τουρισμό στον υπερτουρισμό (Μέρος Πρώτο) – Οι χώροι υποδοχής των επισκεπτών υποβάλλονται σε υπέρμετρους εξωραϊσμούς και «σκηνοθετούνται» – Η «μονοκαλλιέργεια» κάνει ευάλωτη την οικονομία και υποβαθμίζει το προϊόν – Ο «συνθετικός τουρισμός» ανοίγει τον δρόμο στον «εικονικό τουρισμό»

ΕΥΒΟΙΑ: Η… αναγέννηση που έμεινε στα χαρτιά – Πώς φτάσαμε από το καμένο δάσος στην κατάρρευση της βόρειας Εύβοιας – Φόβος ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μαζική φυγή ανθρώπων

ΜΜΕ: Skydance: Ένας αμερικανικός υπερκολοσσός στην ψυχαγωγία και τα ΜΜΕ – Επισφραγίστηκε η διαδικασία της συγχώνευσης των Paramount Global και Warner Bros Discovery

ΙΣΤΟΡΙΑ: Οι γραμμές που χώρισαν τον κόσμο – Το μυστικό σχέδιο των Sykes – Picot για τη Μέση Ανατολή, που δεν καθόρισε τα περισσότερα από τα σημερινά σύνορα της περιοχής και ποτέ δεν εφαρμόστηκε με τη μορφή που είχε συμφωνηθεί το 1916

Διαβάστε επίσης:

Τους προσπέρασε όλους στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha την Τρίτη (6/10)

ΣΠΟΡ FM TV: Επεκτείνει στην πενταετία τα δικαιώματα μετάδοσης του πρωταθλήματος μπάσκετ

«The Good Daughter»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της μίνι σειράς μυστηρίου του Peacock (photos/video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Anna-Vissi
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Βίσση-Καρβέλα: Δεν χρωστάμε, έχουμε καταβάλει 250.000 ευρώ, λέει η εταιρεία παραγωγής της τραγουδίστριας

mitsotakis rubio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο – Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

merz 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τη θεωρία των δύο άκρων επιστρατεύει ο Μερτς: Καλεί το SPD και τους Πράσινους να μην συνεργαστούν με την Ελίφ Εράλπ στο Βερολίνο λόγω… Αριστεράς και «αντισημιτισμού»

symvoulio_epikrateias_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη – Απλήρωτα τα δύο προηγούμενα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

kanakis 6654- new
MEDIA

ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό - Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη

kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 19:44
Anna-Vissi
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Βίσση-Καρβέλα: Δεν χρωστάμε, έχουμε καταβάλει 250.000 ευρώ, λέει η εταιρεία παραγωγής της τραγουδίστριας

mitsotakis rubio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μαξίμου ο Μάρκο Ρούμπιο – Σε εξέλιξη η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

1 / 3