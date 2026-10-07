Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα πολύ καλά λόγια από τον Ρούμπιο, δίχως όμως καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας και για την πλήρη ταύτιση στα ζητήματα εξοπλιστικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος, αλλά και για τις έμμεσες παραινέσεις του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για διευθετήσεις των εκκρεμοτήτων με την Τουρκία, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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