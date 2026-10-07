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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

07.10.2026 15:18

Διορία μιας εβδομάδας από Κουμουνδούρου σε 12 ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν για να πάνε σε Τσίπρα – Τους καλεί να παραδώσουν τις έδρες τους

07.10.2026 15:18
Rena-Dourou

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Διορία μιας εβδομάδας δίνει η Κουμουνδούρου σε12 βουλευτές που εκλέχθηκαν το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά ανεξαρτητοποιήθηκαν το φετινό καλοκαίρι με τους περισσότερους να έχουν ως κατεύθυνση την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διαρροές του ηγετικού επιτελείου, οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν την έδρα τους, και παραμένουν στη Βουλή χωρίς να έχουν ενταχθεί σε άλλο πολιτικό φορέα καλούνται να επιστρέψουν τις έδρες του μέχρι την άλλη Τετάρτη. Διαφορετικά από την Κουμουνδούρου θα προχωρήσουν σε καταγγελίες σε βάρος τους δίνοντας στη δημοσιότητα μεταξύ άλλων δηλώσεις τους, κατά το παρελθόν εναντίον, της παρακράτησης εδρών. 

Μάλιστα στέλεχος της Κουμουνδούρου κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των συντακτών σημείωνε χαρακτηριστικά  πως «μέχρι την επόμενη Τετάρτη πρέπει όσοι βουλευτές έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ μένοντας στη βουλή ως ανεξάρτητοι ή να παραδώσουν την έδρα και “καλή τους τύχη” ή όποιος τους δεχτεί με την έδρα είναι πολιτικός κλεπταποδόχος». Αυτή η αιχμή στρέφεται κατά της ΕΛΑΣ και θεωρητικώς και κατά του ΠΑΣΟΚ. Επί της ουσίας, στο στόχαστρο τίθενται κυρίως οι βουλευτές που κατευθύνονται προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στον οποίο ουσιαστικά απευθύνουν προειδοποίηση για την περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις υπαναχώρησης από την προϋπόθεση που έχει θέσει δημόσια όσον αφορά την ένταξη στην ΕΛΑΣ για παραίτηση των εν ενεργεία βουλευτών. Με δεδομένο πάντως ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι από πλευράς Τσίπρα για αλλαγή στάσης, μάλλον η εν λόγω κίνηση μόνο βοηθητικά μπορεί να λειτουργήσει στους σχεδιασμούς του πρώην πρωθυπουργού.

To  τελεσίγραφο αφορά τους εξής 12 βουλευτές: Σωκράτη ΦάμελλοΌλγα ΓεροβασίληΚαλλιόπη ΒέτταΓιώργο ΓαβρήλοΜίλτο ΖαμπάραΔιονύση ΚαλαματιανόΜαρίνα ΚοντοτόληΧάρη ΜαμουλάκηΑλέξανδρο ΜεϊκόπουλοΑνδρέα ΠαναγιωτόπουλοΠόπη ΤσαπανίδουΓιώργο Ψυχογιό.

Σημειώνεται πως από την Κουμουνδούρου διαχωρίζουν πρόσωπα που έχουν φύγει σε προηγούμενα στάδια, όπως για παράδειγμα τους βουλευτές που αποχώρησαν τον Δεκέμβριο του 2023 και συγκρότησαν στη συνέχεια τη Νέα Αριστερά ή βουλευτές που πήγαν στο κόμμα Κασσελάκη.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζουν πως οι πόρτες της Κουμουνδούρου παραμένουν ανοιχτές σε όσους θέλουν να επιστρέψουν.

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