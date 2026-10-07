Δούκας: Καθαρό προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά – «Να ενώσουμε δυνάμεις» ζήτησε ο Χαρίτσης

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Κάλεσμα για ένα καθαρό προοδευτικό μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά, με επιστροφή στα κοινωνικά ζητήματα και χωρίς νομιμοποίηση πολιτικών και προσώπων της, απηύθυνε ο Χάρης Δούκας στην εκδήλωση «Το μαύρο κύμα της Ακροδεξιάς», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη γεμάτη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Τη δημόσια συζήτηση διοργάνωσε το «Σημείο για τη μελέτη και αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς», με συντονιστή τον διευθυντή του, Κωστή Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Στο πάνελ συμμετείχαν, μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Δανάη Κολτσίδα, αντιπρόεδρος του δικτύου transform!Europe, η Χριστίνα Κουλούρη, πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου, και η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής πολιτικής του WWF Ελλάς.

Ο Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε την ανάγκη για ένα ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο χωρίς επιφυλάξεις, με συγκλίσεις απέναντι στη συντήρηση και την ακροδεξιά. Η συζήτηση συγκέντρωσε πολίτες, ακαδημαϊκούς και πρόσωπα από διαφορετικές διαδρομές του προοδευτικού χώρου, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον για τις δυνατότητες μιας κοινής πολιτικής και κοινωνικής απάντησης.

Μεταξύ όσων έδωσαν το παρών ήταν η Θεώνη Κουφονικολάκου από την ΕΛΑΣ, η Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος Πρωτόπαπας και ο Νίκος Βούτσης, καθώς και οι Κώστας Ζαχαριάδης, Νίκος Μπίστης, Θόδωρος Μαργαρίτης και άλλοι.

Ο Χάρης Δούκας συνέδεσε την άνοδο της ακροδεξιάς με τη διάρρηξη του προοδευτικού κοινωνικού συμβολαίου και με την αδυναμία των προοδευτικών κομμάτων να θέσουν στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία και παιδεία, την εργασία, την ασφάλεια και τον περιορισμό των ανισοτήτων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στους αυτοαποκαλούμενους «ακροκεντρώους» και στη «ρητορεία της διαχείρισης», στην οποία, όπως υποστήριξε, έχει εγκλωβιστεί ο προοδευτικός χώρος.

Ιδιαίτερο πολιτικό βάρος είχε η δεύτερη παρέμβασή του, με την αυτοκριτική για τη συμμετοχή του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση Παπαδήμου και την προειδοποίηση να μη σπάσει ξανά το φράγμα απέναντι στην ακροδεξιά. Ο δήμαρχος Αθηναίων έδωσε, επίσης, έμφαση στους δήμους ως πεδίο εφαρμογής προοδευτικών λύσεων και ανακοίνωσε την πανευρωπαϊκή καμπάνια «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ – TAKE A STAND», με συλλογή υπογραφών πολιτών και αιρετών.

Ακολουθούν ολόκληρες οι δύο παρεμβάσεις του Χάρη Δούκα:

Πρώτη παρέμβαση: «Το προοδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο έσπασε»

Ξεκινάω με δύο βιωματικά παραδείγματα. Στο πρώτο, ήρθε ο γιος ενός φίλου και μας έλεγε ότι συζητάνε στο σχολείο πόσο καλά τα λέει ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Το συζητάγανε τα παιδιά στο σχολείο μέσα από το TikTok και τα social media.

Ο αλγόριθμος, λοιπόν, δεν είναι τέλειος και τα social media έχουν μια ακροδεξιά έκφανση πάρα πολύ ισχυρή.

Στο δεύτερο παράδειγμα, παρευρέθηκα σε μια γιορτή στις Λέσχες Φιλίας, γνωστές και ως ΚΑΠΗ, και μου έλεγαν εκεί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας: «Δήμαρχε, να πάρουμε πίσω την πόλη μας από τους μετανάστες». Άνθρωποι που έχουν ζήσει τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Άρα, το πρόβλημα είναι γενικό και είναι πολύ σοβαρό.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι το κοινωνικό συμβόλαιο, το προοδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο, έσπασε.

Τι έλεγε το προοδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο; Ότι αν δουλεύεις, δεν πρόκειται να βρεθείς στη φτώχεια, ότι τα βασικά αγαθά είναι υπό δημόσιο έλεγχο, ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς.

Τίποτα από τα τρία πλέον δεν ισχύει.

Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια, θυμό και αυτός ο θυμός εργαλειοποιείται από τη δεξιά και ξεσπά στους πιο αδύναμους. Και, μάλιστα, υπάρχει μια αντίφαση που προξενεί ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Ενώ οι ανισότητες αυξάνονται, μειώνεται η δύναμη των προοδευτικών κομμάτων. Άρα, λοιπόν, οφείλουμε, για να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε την αλήθεια, να πούμε ότι υπάρχει ευθύνη των προοδευτικών κομμάτων επειδή δεν βάζουμε την κρίσιμη ατζέντα και αφήνουμε πολύ χώρο στην ακροδεξιά, η οποία, μάλιστα, χρησιμοποιεί βασικά δικά μας συνθήματα.

Εμείς έπρεπε να λέμε ότι χρειάζεται να επανακτήσουμε τον έλεγχο και να αποφασίζουμε για τη μοίρα μας και τις ζωές μας.

Εμείς έπρεπε να μιλάμε για δημόσιο έλεγχο, για τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας και της παιδείας, για την εργασία και την ασφάλεια.

Αντίθετα, ίσως παρασυρόμενοι και από κάποιους που αυτοχαρακτηρίζονται ως ακροκεντρώοι – δεξιοί είναι οι άνθρωποι, απλά ντρέπονται να το πούνε, όπως και οι φασίστες και οι νεοναζί ντρέπονται να το παραδεχτούν –, έχουμε καταλήξει σε μια ρητορεία της διαχείρισης.

Το αποτέλεσμα;

Η κατάσταση που ζούμε σήμερα, όπου η ακροδεξιά σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη πετυχαίνει μεγάλες νίκες. Το πρόβλημα υπάρχει και στην Ευρώπη, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν συμβαίνει να ψηφίζουν μαζί η δεξιά και η ακροδεξιά. Στην Επιτροπή Περιφερειών, ομοίως, ψηφίζει η δεξιά και η ακροδεξιά. Και είδατε τι έγινε και στην Ισπανία, όπου σε ένα κρίσιμο κοινωνικό θέμα, όπου οι προοδευτικές δυνάμεις έπρεπε να δώσουν έναν ενιαίο αγώνα, τον αγώνα της κοινωνικής κατοικίας, έπεσε η κυβέρνηση του Σάντσεθ, επειδή η δεξιά και η ακροδεξιά καταψήφισαν τον πόλεμο ενάντια στα funds.

Αντί να το τονίζουμε αυτό, υπάρχει μια σπέκουλα γύρω από την προσέγγιση του Σάντσεθ σε σχέση με άλλα προβλήματα.

Το πρόβλημα είναι ότι δεξιά και ακροδεξιά ενώνονται και, αντί να υπάρχει προοδευτική απάντηση, πολλές φορές αλληλοσπαραζόμαστε μεταξύ μας.

Ποια είναι η λύση, λοιπόν;

Η λύση είναι να πάρουμε εμείς τις τύχες των ζωών μας στα χέρια μας.

Πώς;

Πρώτος βαθμός εγγύτητας είναι οι δήμοι. Εκεί που γεννιέται το αυγό του φιδιού, εκεί να σηκώσουμε ανάστημα, εκεί να βάλουμε ανάχωμα.

Διασφαλίζοντας το δημόσιο σχολείο. Θυμίζω ότι στον δήμο πήραμε δάνειο για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, καθώς τα κτίρια βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση.

Θυμίζω ότι στον δήμο πήραμε δάνειο για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, καθώς τα κτίρια βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Διασφαλίζοντας τα δημοτικά ιατρεία. Δεν υπάρχουν πια απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και γυρνάμε από υπουργείο σε υπουργείο για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πρωτοβάθμια δωρεάν υγεία για όλους.

Δεν υπάρχουν πια απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και γυρνάμε από υπουργείο σε υπουργείο για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε πρωτοβάθμια δωρεάν υγεία για όλους. Δημιουργώντας δημοτική συγκοινωνία στην Αθήνα , που ήταν ανύπαρκτη και παλεύουμε τώρα να ξεκινήσουμε. Μάλιστα, αύριο ξεκινάμε την πιλοτική λειτουργία.

, που ήταν ανύπαρκτη και παλεύουμε τώρα να ξεκινήσουμε. Μάλιστα, αύριο ξεκινάμε την πιλοτική λειτουργία. Στηρίζοντας τα κέντρα καταπολέμησης έμφυλης βίας, τα προγράμματα παιδικής προστασίας… Σκεφτείτε ότι έχουμε κοντά στις 620 εισαγγελικές εντολές εντός του 2025, αριθμό ρεκόρ, για παιδική προστασία και έχουμε μόνο 7 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους.

Σκεφτείτε ότι έχουμε κοντά στις 620 εισαγγελικές εντολές εντός του 2025, αριθμό ρεκόρ, για παιδική προστασία και έχουμε μόνο 7 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους. Ένταξη μεταναστών: Και, βεβαίως, την προσπάθεια που κάνουμε στο κομμάτι της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, όπου έχουμε κάνει πολύ σημαντική δουλειά στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, με τα συμβούλια μεταναστών και το κέντρο συντονισμού, γιατί το 20% των ανθρώπων στην Αθήνα έχουν μεταναστευτική καταγωγή.

Και γι’ αυτές τις προσπάθειές μας γινόμαστε «αρνητικό» πρωτοσέλιδο.

Εδώ, λοιπόν, είναι η μάχη και εδώ ο αγώνας. Η πόλη δεν είναι ένα σκηνικό όπου λαμβάνει χώρα η πολιτική. Είναι η ίδια η πολιτική, το νέο πεδίο της εφαρμογής προοδευτικών λύσεων. Εκεί που μπορούν να δημιουργηθούν κοινωνικά κινήματα και συμμαχίες ρήξεων και αλλαγών.

Δεύτερη παρέμβαση: «Δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα»

Θυμίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, με τη χώρα σε χρεοκοπία. Θυμίζω επίσης ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος στο ΠΑΣΟΚ, διότι τότε παραιτήθηκε ο εκλεγμένος με 44% πρωθυπουργός, σε ένα δυστοπικό σενάριο για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ζήτησαν και την παραίτησή του από πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και η δεξιά απαίτησε να μπει μέσα και η ακροδεξιά του Καρατζαφέρη. Προφανώς, δεν τους ήθελαν στην αντιπολίτευση.

Ήταν λάθος, πρέπει να είμαστε καθαροί.

Νομιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές, με συγκεκριμένα πρόσωπα, και τα καταστήσαμε κανονικότητα.

Δεν πρέπει να επαναληφθεί στο μέλλον. Δεν πρέπει να σπάμε το φράγμα.

Το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είναι καθαρό.

Αλλιώς, ξεπλένουμε πρόσωπα και πολιτικές που εκχυδαΐζουν τη δημόσια πολιτική.

Η μάχη, λοιπόν, ενάντια στην ακροδεξιά θα δοθεί στις πόλεις. Και η μάχη που δίνουμε είναι για να ενισχύσουμε την αποκέντρωση και την αυτοτέλεια των δήμων.

Γι’ αυτό και σήμερα έστειλα επιστολή μαζί με άλλους Ευρωπαίους δημάρχους, όπως του Παρισιού και της Ρώμης, στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Antonio Costa, και στην Ιρλανδική Προεδρία, με θέμα ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ να είναι προϋπολογισμός Δημοκρατίας και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Σας ενημερώνω επίσης ότι από την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στις Βρυξέλλες και ξεκινάω πανευρωπαϊκή καμπάνια «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ» – «TAKE A STAND», για όλα αυτά τα θέματα, στην οποία θα μαζεύουμε υπογραφές από πολίτες και αιρετούς, ώστε όλοι να πάρουμε θέση.

Για να σταματήσουμε το κύμα της ακροδεξιάς.

Για να υπερισχύσει η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη.

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