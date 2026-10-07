search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 14:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2026 12:35

Ο Σπηλιωτόπουλος αποθεώνει Σαμαρά – «Εκφράζει την ψυχή της παράταξης»

07.10.2026 12:35
spiliotopoulos-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αποθέωσε τον Αντώνη Σαμαρά ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος όπως είπε ασχολείται πλέον με τον χώρο των ποιοτικών αναλύσεων, ο Αντώνης Σαμαράς «εκφράζει την ψυχή της παράταξης», προσθέτοντας ότι στον βασικό κορμό της σημερινής σύνθεσης της κυβέρνησης, συμμετέχουν πλέον πρόσωπα που προέρχονται από το πολιτικό περιβάλλον του Κώστα Σημίτη αλλά και από τον ΛΑΟΣ.

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος «τα έχωσε» και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σημειώνοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής και υποστηρίζοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρείται ότι εκφράζει τον παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε βίντεο:

Περί κόμματος Σαμαρά

Ερωτηθείς για το εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει νέο κόμμα, απάντησε ότι ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από δύο διαφορετικές δεξαμενές: αφενός από τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «την ψυχή της παράταξης», και αφετέρου από πολίτες που σήμερα επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

Κατά τον ίδιο, σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ψηφοφόροι που εκφράζουν περισσότερο μια ψήφο διαμαρτυρίας και οι οποίοι θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να βρουν πολιτική έκφραση σε μια νέα κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Επιβεβαίωσε ότι ήπιε καφέ με τον Σαμαρά

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επιβεβαίωσε ακόμη ότι συναντήθηκε για καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως είχε γράψει το topontiki.gr. , υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη συνάντηση δεν θα πρέπει από μόνη της να ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής συνεργασίας, καθώς λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη στρατηγική επικοινωνία συναντά συχνά πολιτικά πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα έχει τεράστιο συμβολισμό και αξία

Καραμανλής: Έχει και η Δύση ευθύνες για την Ουκρανία – Ο Τραμπ προκάλεσε ευρωατλαντικό ρήγμα

Σαμαράς: Γιατί κλιμακώνει τα πυρά κατά Μητσοτάκη, χωρίς να προχωρά από τώρα στο νέο κόμμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new (2)
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Έβρος απέναντι» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα στο Θέατρο Άνεσις – Σε σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή

diasostes-ukraine-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με drones και πυραύλους – Τουλάχιστον 20 νεκροί

kypseli-rogmes
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προσφυγή στο Πρωτοδικείο από τους κατοίκους και «φρένο» στις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό μέχρι την άνοιξη

FOTIA_ELIKOPTERO
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ελαία Λακωνίας, σηκώθηκαν τρία εναέρια

the-good-daughter_seira_0710_1920-1080_new
MEDIA

«The Good Daughter»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της μίνι σειράς μυστηρίου του Peacock (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

karaiskaki new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση - Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

koinoniaora mega new
MEDIA

H  εκπομπή με την τριπλάσια τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της στο Mega, τη Δευτέρα

eleonora-meleti-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους... εργοδότες που «εκβιάζονται»

gavras
LIFESTYLE

Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 14:47
parastasi-new (2)
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Έβρος απέναντι» των Θανάση Παπαθανασίου & Μιχάλη Ρέππα στο Θέατρο Άνεσις – Σε σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή

diasostes-ukraine-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με drones και πυραύλους – Τουλάχιστον 20 νεκροί

kypseli-rogmes
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προσφυγή στο Πρωτοδικείο από τους κατοίκους και «φρένο» στις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό μέχρι την άνοιξη

1 / 3