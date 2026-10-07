Ο Σπηλιωτόπουλος αποθεώνει Σαμαρά – «Εκφράζει την ψυχή της παράταξης»

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Αποθέωσε τον Αντώνη Σαμαρά ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος όπως είπε ασχολείται πλέον με τον χώρο των ποιοτικών αναλύσεων, ο Αντώνης Σαμαράς «εκφράζει την ψυχή της παράταξης», προσθέτοντας ότι στον βασικό κορμό της σημερινής σύνθεσης της κυβέρνησης, συμμετέχουν πλέον πρόσωπα που προέρχονται από το πολιτικό περιβάλλον του Κώστα Σημίτη αλλά και από τον ΛΑΟΣ.

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος «τα έχωσε» και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σημειώνοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής και υποστηρίζοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρείται ότι εκφράζει τον παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε βίντεο:

Περί κόμματος Σαμαρά

Ερωτηθείς για το εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει νέο κόμμα, απάντησε ότι ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από δύο διαφορετικές δεξαμενές: αφενός από τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «την ψυχή της παράταξης», και αφετέρου από πολίτες που σήμερα επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

Κατά τον ίδιο, σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ψηφοφόροι που εκφράζουν περισσότερο μια ψήφο διαμαρτυρίας και οι οποίοι θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να βρουν πολιτική έκφραση σε μια νέα κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Επιβεβαίωσε ότι ήπιε καφέ με τον Σαμαρά

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επιβεβαίωσε ακόμη ότι συναντήθηκε για καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως είχε γράψει το topontiki.gr. , υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη συνάντηση δεν θα πρέπει από μόνη της να ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής συνεργασίας, καθώς λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη στρατηγική επικοινωνία συναντά συχνά πολιτικά πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.

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