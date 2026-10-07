Καραμανλής: Έχει και η Δύση ευθύνες για την Ουκρανία – Ο Τραμπ προκάλεσε ευρωατλαντικό ρήγμα

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Τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Κίνας αλλά και την επένδυση της COSCO στον Πειραιά που έγινε επί των ημερών του υπερασπίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, που μίλησε σε φοιτητές του executive MBA του πανεπιστημίου του Tsinghua.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση του 2006, λέγοντας ότι «υπήρξε πρωτοποριακή και απέφερε αμοιβαία οφέλη και για τις δύο πλευρές», αλλά και στη συμφωνία για την COSCO, που όπως παραδέχθηκε «προκάλεσε σκεπτικισμό μεταξύ των εταίρων μας».

«Εκείνη την εποχή, κανένας άλλος αξιόπιστος διεθνής παράγοντας δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά», τόνισε ο κ. Καραμανλής, που αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, από την ONEX και με αμερικανική στήριξη.

«Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον και έντονη δραστηριότητα από το εξωτερικό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της στρατηγικής επιλογής», είπε.

Ουκρανία: «Η προγενέστερη στάση της συλλογικής Δύσης δεν ήταν άμοιρη ευθυνών»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και χαρακτήρισε «άδικη και παράνομη» τη ρωσική εισβολή, επέρριψε ευθύνες και στη Δύση, λόγω των προσπαθειών ένταξης της Ουκρανίας στο δυτικό στρατόπεδο.

«Η προγενέστερη στάση της συλλογικής Δύσης δεν ήταν άμοιρη ευθυνών», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης, σε σχέση με την αντιμετώπιση της Ουκρανίας και της Κύπρου.

«Ενώ η Τουρκία προβάλλει αναθεωρητικές αξιώσεις έναντι της Ελλάδας, εξαπολύει διαρκώς απειλές πολέμου, καταφεύγει συχνά στη βία για την προώθηση των φιλοδοξιών της και κατέχει παράνομα τμήμα της Κύπρου, εντούτοις η Άγκυρα εξακολουθεί να θεωρείται πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος από τα περισσότερα άλλα δυτικά κράτη.

Και ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καταδικάζεται, επιβάλλονται κυρώσεις και η αμυνόμενη πλευρά λαμβάνει κάθε μορφή στήριξης, τα παράλληλα δεινά της Κύπρου παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση.

Αυτή η ασυνέπεια υπονομεύει την πολιτική, νομική και ηθική υπεροχή του δυτικού αφηγήματος», ανέφερε.

«Το ευρωατλαντικό ρήγμα, ανέφερε εμφανίζεται βαθύτερο παρά ποτέ»

Αναφορά έκανε και στις ΗΠΑ, που όπως είπε, προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους «αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία».

Το ευρωατλαντικό ρήγμα, ανέφερε εμφανίζεται βαθύτερο παρά ποτέ, καθώς μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, άλλαξε η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία, κάτι που «άφησε τους Ευρωπαίους εμβρόντητους» και χωρίς ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις».

Η Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Καραμανλής «είναι αναμφίβολα ευθυγραμμισμένη με τη Δύση. Ωστόσο η ίδια η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ή ακόμη και διχασμού».

«Ο σημερινός κόσμος έχει ανάγκη από λιγότερες διαχωριστικές γραμμές και περισσότερη κατανόηση και συνεργασία», επισήμανε, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική σχέση που εγκαινίασε η Ελλάδα με την Κίνα πριν 20 χρόνια υπήρξε πρωτοποριακή και «θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για συνεργασία και με άλλες ασιατικές χώρες».

Το ταξίδι στην Κίνα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε και μια προσωπική αναφορά στην ομιλία του, λέγοντας ότι είχε επισκεφθεί την Κίνα πριν το 2006, ως πρωθυπουργός.

«Πολύ νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 1979, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, μου ζήτησε να συνοδεύσω την αντιπροσωπεία του στην ιστορική, πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Κίνα», αποκάλυψε.

Ο κ. Καραμανλής ήταν τότε 23 ετών. «Είχα το μοναδικό προνόμιο να δω την Κίνα ακριβώς στα πρώτα βήματα της προσπάθειάς της να βγει στο παγκόσμιο προσκήνιο.

Είχα τη σπουδαία ευκαιρία να συναντήσω τον ιστορικό ηγέτη Deng Xiaoping και, φυσικά, να αποκτήσω ένα μέτρο σύγκρισης για τον πρωτοφανή μετασχηματισμό και την πρόοδο που σημείωσε η Κίνα έκτοτε», εξήγησε.

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