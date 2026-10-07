Βελόπουλος: Πιθανή η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες – Αστάθμητος παράγοντας η τιμή του πετρελαίου (video)

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Εκτίμηση ότι οι υψηλές τιμές στα καύσιμα είναι πιθανό να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις και πιθανά εκλογές έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι ο «αστάθμητος παράγοντας» για την κυβέρνηση είναι η τιμή του πετρελαίου και εκτίμησε ότι, εάν οι τιμές των καυσίμων φτάσουν στα 2,5 ή στα 2,8 ή ακόμη και στα 3 ευρώ το λίτρο, καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θα μπορέσει εύκολα να αντέξει την πίεση.

«Οι εκλογές δεν γίνονται επειδή τις θέλει ένας πρωθυπουργός. Κανένας πρωθυπουργός δεν θέλει εκλογές πριν ολοκληρώσει την τετραετία», ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θεωρεί πιθανή την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Ερωτηθείς για τον στόχο της Ελληνικής Λύσης στις επόμενες εκλογές και το ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών, ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι το κόμμα του διεκδικεί την πρώτη θέση και την εντολή διακυβέρνησης.

«Πηγαίνουμε στις εκλογές για να κυβερνήσουμε. Εάν ο κόσμος επιλέξει την Ελληνική Λύση ως πρώτο κόμμα, είμαστε βέβαιοι ότι με το πρόγραμμά μας μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα και να δώσουμε χαμόγελο στους Έλληνες», ανέφερε.

Απέφυγε όμως να απαντήσει σε υποθετικά σενάρια συνεργασιών, τονίζοντας ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές τους δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από εκείνες της κυβέρνησης.

Πρόταση για οριζόντιο φόρο 15% – «Να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών»

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε την πρόταση του κόμματός του για την καθιέρωση οριζόντιου φορολογικού συντελεστή 15%.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη καταρτιστεί νομοσχέδιο 230 σελίδων, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Λύσης εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρότεινε την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, υποστηρίζοντας ότι μέσω του συγκεκριμένου φορέα είχαν αποκτήσει στο παρελθόν κατοικία περίπου 200.000 πολίτες.

Πρότεινε επίσης τη δημιουργία κρατικών παντοπωλείων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, με περίπου 100 βασικά είδη διατροφής, όπως όσπρια και άλλα προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι η Ελληνική Λύση θα ψηφίσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παλαιότερη πρόταση του κόμματός του.

«Το πρόβλημα δεν είναι αν οι δόσεις θα είναι 120 ή 160. Το πρόβλημα είναι οι προσαυξήσεις», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι το επιτόκιο καθιστά τη ρύθμιση δυσβάσταχτη για πολλούς οφειλέτες.

Πρότεινε παράλληλα να δοθούν φορολογικά κίνητρα και εκπτώσεις στους συνεπείς φορολογουμένους, ώστε, όπως είπε, να μην αδικούνται σε σχέση με όσους έχουν συσσωρεύσει οφειλές.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και σε περιστατικό κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ μεταξύ του Ηρακλή και ομάδας από τη Βόρεια Μακεδονία, κάνοντας λόγο για χρήση συμβόλων και συνθημάτων που, κατά την άποψή του, παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και επανέλαβε τη θέση του υπέρ της καταγγελίας της Συμφωνίας.

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