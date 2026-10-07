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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

07.10.2026 13:42

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας απλός υπουργός είμαι» – Τι απάντησε για Καρυστιανού και Medwatch

07.10.2026 13:42
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«Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος! Ένας απλός υπουργός είμαι!».

Με αυτή την αναφορά, μεταξύ άλλων, απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Βρεττού για τις ευθύνες του υπουργείου αναφορικά με τους εποπτικούς ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία με υπηρεσίες «αναγεννητικής ιατρικής» με φόντο την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε πως ήδη επιτροπή ειδικών επιστημόνων επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο για την αναγεννητική ιατρική, επισημαίνοντας ωστόσο πως όλες οι χώρες, ευρωπαϊκές και μη, αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα στην αγορά της «μακροζωίας» και τις υπηρεσίες αναγεννητικής ιατρικής.

Αρχικώς, στην απάντησή του, σε σχέση με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων με θεραπείες πλασμαφαίρεσης, επέμεινε πως η κατηγορούμενη Ιωάννα Γάκα «παραβίασε τη νομοθεσία και εξαπάτησε τους ελεγκτές».

«Εγώ δεν θέλω να την καταδικάσω γιατί έχουμε δικαστική διαδικασία, είναι βέβαιο όμως ότι έγινε παραβίαση νομοθεσίας, έχουμε μία κυρία με τον σύζυγό της οι οποίοι αποφάσισαν να παραβιάσουν τον νόμο. Και εξαπάτησαν και τους ελεγκτές. Δεν θέλω να πέσετε από την καρέκλα που κάθεστε, αλλά στη ζωή αυτή υπάρχουν και απατεώνες….», είπε απευθυνόμενος στον ανεξάρτητο βουλευτή προσθέτοντας πως «το γεγονός ότι υπάρχει ένας απατεώνας δεν σημαίνει ότι φταίει ένας τρίτος».

Αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα για ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων Medwatch, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «μας την έχουν ζητήσει ήδη όλες οι ευρωπαϊκές χώρες». «Το φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ, όλα αυτά δεν είναι ελληνικά φαινόμενα, είναι παγκόσμια. Άρα κατηγορείτε εμένα γιατί δεν έλυσα γρηγορότερα κάτι που δεν το έχει λύσει κανένα άλλο κράτος του κόσμου; Ε δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος! Ευχαριστώ πολύ για την μεγάλη εκτίμηση αλλά δεν είμαι, είμαι ένας απλός υπουργός, και ήδη έχουμε κινηθεί γρηγορότερα κάθε άλλου υπουργείου στην Ευρώπη. Αντί να πείτε και ένα μπράβο, έρχεστε εδώ και γκρινιάζετε!», σχολίασε.

Η απάντηση για Καρυστιανού και Medwatch

«Το υπουργείο σας με δικές σας ενέργειες και πράξεις άφηνε απροστάτευτο έναν συμπολίτη μας. Η δική σας πολιτική απέτυχε με δική σας ευθύνη», κατήγγειλε στη δευτερολογία του ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρεττός, απορρίπτοντας ανάλογο παράδειγμα στη Νορβηγία που επικαλέστηκε ο υπουργός προκειμένου να καταδείξει ότι αυτά γίνονται και αλλού.

Ο Βουλευτής ζήτησε τη δημοσιοποίηση της λίστας των 300 πιθανών παραβατών μετά τους πρώτους ελέγχους της πλατφόρμας, διερωτώμενος αν για πολιτικούς λόγους δημοσιοποιήθηκαν μόνο οι περιπτώσεις Καρυστιανού και Πατούλη.

«Μας είπατε να βγάλουμε την λίστα αυτών που πιάνει το Medwatch; Την έννοια των προσωπικών δεδομένων την ξέρετε; Όποιος είναι ύποπτος θα βγει στην δημοσιότητα; Και αν μετά βγει ο έλεγχος και είναι σωστός θα πληρώνετε εσείς μετά την αποζημίωση;», διερωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Εσείς τα βγάλατε υπουργέ!» φώναξε τότε από τα έδρανα ο ερωτών βουλευτής. «Το έκανα μόνο για πρόσωπα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι Καρυστιανού και Πατούλης!» απάντησε ο υπουργός Υγείας.

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