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07.10.2026 08:20

ΥΠΕΞ για επέτειο 7ης Οκτωβρίου: Επιτακτική ανάγκη για μόνιμη εκεχειρία και λύση δύο κρατών

07.10.2026 08:20
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Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε ανακοίνωσή του για την τρίτη επέτειο, το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η επιστροφή των ομήρων αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι παραμένει επιτακτική η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Αθήνα επαναλαμβάνει τη στήριξή της σε όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και στην επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο τη λύση των δύο κρατών και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Η επιστροφή των ομήρων αποτέλεσε πηγή ανακούφισης και σηματοδότησε ένα καθοριστικό βήμα προς την επίτευξη μιας βιώσιμης διευθέτησης. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχειρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα.

Η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών και της ασφάλειας του Ισραήλ, ως της μόνης βιώσιμης οδού για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τα σχετικά Ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

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