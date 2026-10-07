Τους προσπέρασε όλους στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha την Τρίτη (6/10)

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Με αρκετά βελτιωμένη επίδοση ο Alpha χθες σε σχέση με τη Δευτέρα (5/10), άφησε πίσω του τον ανταγωνισμό και από τη συγκριτική παρατήρηση δεδομένων της Νielsen φαίνεται σε συνολικό επίπεδο να «έκοψε» δυναμική πιθανόν από το Mega.

Απώλειες επίσης είχε και ο ΣΚΑΪ, την ίδια στιγμή παρουσίασε παρεμφερή κέρδη το OPEN. Για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ «έσωσε την παρτίδα» η μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιρλανδίας- Ελλάδας για τα προκριματικά του Euro Κ21.

Στην ΕΡΤ1, παρά την μείωση της επίδοσης, η πρεμιέρα της καθημερινής σειράς «Κουτσουπιές»… ξεκόλλησε την πορεία του δείκτη τηλεθέασης που μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή ήταν περίπου μισή μονάδα πάνω από το μηδέν.

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