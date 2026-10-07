Τους προσπέρασε όλους στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha την Τρίτη (6/10)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με αρκετά βελτιωμένη επίδοση ο Alpha χθες σε σχέση με τη Δευτέρα (5/10), άφησε πίσω του τον ανταγωνισμό και από τη συγκριτική παρατήρηση δεδομένων της Νielsen φαίνεται σε συνολικό επίπεδο να «έκοψε» δυναμική πιθανόν από το Mega.
Απώλειες επίσης είχε και ο ΣΚΑΪ, την ίδια στιγμή παρουσίασε παρεμφερή κέρδη το OPEN. Για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ «έσωσε την παρτίδα» η μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιρλανδίας- Ελλάδας για τα προκριματικά του Euro Κ21.
Στην ΕΡΤ1, παρά την μείωση της επίδοσης, η πρεμιέρα της καθημερινής σειράς «Κουτσουπιές»… ξεκόλλησε την πορεία του δείκτη τηλεθέασης που μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή ήταν περίπου μισή μονάδα πάνω από το μηδέν.
Διαβάστε επίσης
ΑΝΤ1: Οι «Ράδιο Αρβύλα» αποχωρούν από τον σταθμό – Οριστικό το «διαζύγιο» με την ομάδα του Αντώνη Κανάκη
Ανθή Βούλγαρη για Βίσση – Καρβέλα: «Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο τα λεφτά – Ας τους προστατεύσει λίγο το περιβάλλον τους» (Video)
Mega: «Κουδούνι» σήμερα (7/10) για το πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» της σεζόν – Με τον Λάκη η Ελεωνόρα Ζουγανέλη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.