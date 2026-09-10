ΕΡΤ: Μονοψήφιες οι προτάσεις μυθοπλασίας της ΕΡΤ1 για τη σεζόν 20226/2027 – Δύο κατευθύνονται στο ERTFLIX

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Φρέσκιες προτάσεις ετοιμάζεται να θέσει στη διάθεση των τηλεθεατών η ΕΡΤ1 για τη νέα σεζόν υπό την έννοια ότι καμία από όλες δεν αποτελεί συνέχεια από πέρσι με νέο κύκλο επεισοδίων.

Οι επιλογές της είναι διαφοροποιημένες περίπου στο 1/3 σε σχέση με πέρσι. Τέτοια εποχή το 2025 τα στελέχη της ΕΡΤ ανακοίνωναν για την σεζόν 2025- 2026 11 ελληνικές σειρές.

Τη σεζόν που μόλις έχει αρχίσει από την ΕΡΤ1 θα μεταδοθούν μόλις τρείς- ίσως τέσσερις- σειρές. Οι πρεμιέρες τους προγραμματίζονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε καθημερινή βάση, από 5 Οκτωβρίου, αναμένεται να μεταδίδεται η κοινωνική κωμική σειρά «Κουτσουπιές» που επιχειρεί να θίξει την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την ερήμωση της περιφέρειας με δόση υπερβολής και «οχήματα» τις σχέσεις δύο εκ διαμέτρου αντίθετων κόσμων που θα πρέπει να συνυπάρξουν και να συμπορευθούν.

Είχε ανακοινωθεί από την προηγούμενη σεζόν, ωστόσο ήρθε η στιγμή ώστε η σειρά «TV Land» με θέμα τον κόσμο της τηλεόρασης, μπρός και πίσω από τις κάμερες, να πάρει τη θέση της στον προγραμματισμό του σταθμού.

Μια εταιρεία παραγωγής προσπαθεί να κρατήσει στον αέρα, με κάθε τρόπο, την «Απαγορευμένη Εδέμ». Τη σαπουνόπερα που κρατάει την εταιρεία ανοιχτή και πληρώνει τις αμοιβές όλων. Η Αλίκη (Φιλίππα Κουτούπα) πιάνει δουλειά στην R.E.M. Productions- πήρε το όνομά της από την κίνηση που κάνουν τα μάτια του ανθρώπου όταν ονειρεύεται-, γεμάτη όνειρα να ζωντανέψει ιστορίες που θα έχουν κάτι σημαντικό να πουν στον κόσμο. Αλλά τα όνειρα, συμβαίνει να μην γίνονται πραγματικότητα ή οι καταστάσεις να μην είναι ακριβώς ονειρικές.

Εν ολίγοις η «Tv Land» σατιρίζει τα παρασκήνια μιας καθημερινής τηλεοπτικής σαπουνόπερας και τα ευτράπελα πίσω από τις κάμερες, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και σενάριο Γιώργου Β. Φειδά.

Πρωταγωνιστούν: Σάννυ Χατζηαργύρη, Κώστας Αποστολάκης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ελπίδα Νικολάου, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Σοφολόγης – Μπέζας. Φωτεινή Αθερίδου, Σύλβια Δεληκούρα, Ιωάννης Παπαζήσης, Κωνσταντίνος Φραντζής. Φιλίππα Κουτούπα, Στεφανία Γκουρνέλου.

Τα επεισόδια του «TV Land» θα μεταδίδονται κάθε Σάββατο και Κυριακή με έναρξη στην αρχή του δεύτερου 10ημερου του Οκτωβρίου, αν στο μεταξύ δεν αλλάξει κάτι στον γενικότερο προγραμματισμό.

Για εκείνους που πιθανόν δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία ή δεν έχουν πρόσβαση σε ιντερνετικά τηλεοπτικά εργαλεία, όπως το ERTFLIX, η ΕΡΤ1 φέρνει στο πρώτο γραμμικό κανάλι της από τις 11 Οκτωβρίου την κοινωνική περιπέτεια «Αύριο», μικρής φόρμας υψηλής αισθητικής, του Γιώργου Γκικαπέππα, σε σενάριο του ίδιου και της Κατερίνα Γιαννάκου. Την πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση, γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Πρόκειται για ένα περιπετειώδες ψυχόδραμα με υψηλές δόσεις αδρεναλίνης και διαρκείς ανατροπές, για μια «χορογραφία» επιβίωσης και έναν ύμνο στον αγώνα για ζωή. Η αληθοφάνεια των χαρακτήρων, των καταστάσεων ανατριχιαστική.

Με τους Στεφανία Γουλιώτη, Χρήστος Λούλης, Θέμης Πάνου, Άννα Καλαϊτζίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Νίκος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Στέλιος Ξανθουδάκης, Μπάμπης Αλεφάντης, Λευτέρης Πολυχρόνης, Θάνος Τοκάκης, Κίμωνας Κουρής, Ντένης Μακρής, Βασίλης Κουλακιώτης, Δημήτρης Αριανούτσος, Σοφία Σεϊρλή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Μαρία Αποστολακέα, Μαρίνα Καρδάτου. Συμμετέχουν εθελοντές διασώστες.

Με ερωτηματικό είναι – ίσως προλάβει το δεύτερο μισό της σεζόν – η πρόταση του Γιάννη Σκαραγκά – άτιτλη προς το παρόν – στην οποία θα συμμετέχουν αν δεν αλλάξει κάτι από όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα οι Γιώργος Γάλλος, Λένα Παπαληγούρα, Βίκη Βολιώτη.

Η σειρά εποχή «Θάλασσες μάς χώρισαν» οπτικοποιεί το ομότιτλο μυθιστόρημα (εκδόσεις Διόπτρα) της Ιφιγένειας Τέκου.

Στο επίκεντρο η ιστορία της οικογένειας Γεωργά η οποία ξεκινά από τη Σύμη το 1937, όπου ο Μιχάλης και η Αννέζα Γεωργά ζουν ευτυχισμένοι με τα τρία παιδιά τους, την Παρασκευούλα, την Ελπίδα και τον Θαρρινό. Ο άδικος χαμός του μικρού αγοριού της οικογένειας, γίνεται η αιτία να ξεκινήσει το αδιάκοπο ταξίδι τους για λησμονιά και η μετοίκηση από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη είναι σανίδα σωτηρίας κι από εκεί στην Αλεξάνδρεια.

Τα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής θα είναι προσβάσιμα από την δωρεάν ιντερνετική πλατφόρμα ERTFLIX. Για εκεί προορίζεται επίσης και η νέα πρόταση σε διαστάσεις βιογραφίας «Ανεμοστρόβιλοι του πεπρωμένου» για τον «ιεροφάντη της μουσικής», Δημήτρη Μητρόπουλο.

Η ιστορική – βιογραφική σειρά «Ελευθέριος Βενιζέλος – η ζωή ενός ηγέτη» καθώς βρίσκεται στα σπάργανα της προπαραγωγής προορίζεται για την σεζόν 2027-2028, σημειώνουν γνώστες των ΕΡΤικων σχεδιασμών.

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