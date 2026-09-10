Ερχεται «βαρύς» χειμώνας με διπλό πληθωριστικό χτύπημα: Εκτόξευση σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης – Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ αφήνουν απροστατευτους τους πολίτες

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Στο 3,8% έκλεισε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εκτινάσσοντας την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης, η οποία φλερτάρει εκ νέου με τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα νησιά.

Την ίδια ώρα, εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις για το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από τα 1,90 ευρώ/λίτρο, ενώ το ρεύμα και το φυσικό αέριο παραμένουν στα ύψη.

Άνθρακας οι κυβερνητικές εξαγγελίες

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η κυβέρνηση επιχειρεί να φιλοτεχνήσει ένα αφήγημα «εισοδηματικής ενίσχυσης» και «σταθεροποίησης της οικονομίας» στον απόηχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η σκληρή όμως πραγματικότητα των αριθμών αποδομεί πλήρως τους ισχυρισμούς της. Άλλωστε, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου αποκαλύπτουν εκτίναξη στο 7,7% στην ομάδα των Μεταφορών, λόγω της αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, καθώς και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη μεταφορά επιβατών. Το κύμα της ακρίβειας αποκτά νέα, επικίνδυνη δυναμική, καθώς οι όποιες ελαφρύνσεις εξανεμίζονται πριν καν φτάσουν στην τσέπη των καταναλωτών.

«Φωτιά» στις αντλίες και εφιάλτης για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στη νέα άνοδο του τιμαρίθμου προστίθεται η αλματώδης αύξηση στις τιμές των υγρών καυσίμων. Η βενζίνη ξεπερνά και πάλι το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η σωρευτική επιβάρυνση στα καύσιμα τα τελευταία χρόνια αγγίζει ακόμη και το 70%, στραγγαλίζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής» για ολόκληρη την οικονομία, καθώς το αυξημένο μεταφορικό κόστος μετακυλίεται άμεσα στις τιμές των βασικών αγαθών στο ράφι των σούπερ μάρκετ.

Το πλέον ανησυχητικό, όμως, είναι οι εκτιμήσεις της αγοράς ενόψει της χειμερινής περιόδου. Οι πρώτες αναλύσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης δείχνουν τιμή εκκίνησης που ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Σε συνδυασμό με τις διατηρούμενες υψηλές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας πριν καν μπει ο χειμώνας.

Παρά τις διακηρύξεις για «ελέγχους στην αγορά» και «πάταξη της αισχροκέρδειας», η διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) —που αντιπροσωπεύουν έως και το 55%-60% της τελικής τιμής στην αντλία— μετατρέπει το ίδιο το κράτος στον μεγαλύτερο ωφελημένο από τις πληθωριστικές ανατιμήσεις, συσσωρεύοντας υπερέσοδα στα δημόσια ταμεία εις βάρος των πολιτών.

Αποτίμηση μέτρων: «Ψίχουλα» μπροστά στη δομική ακρίβεια

Η σύγκριση των κυβερνητικών εξαγγελιών με την πραγματική αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αποκαλύπτει το μέγεθος της απόκλισης:

Ονομαστικές αυξήσεις vs Πληθωρισμός: Οι πενιχρές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις υπερκαλύπτονται πλήρως από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας τριετίας, οδηγώντας σε περαιτέρω συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος.

Ενεργειακά επιδόματα: Τα αποσπασματικά «pass» και τα περιορισμένα επιδόματα θέρμανσης αποδεικνύονται «ασπιρίνες», καθώς δεν παρεμβαίνουν στη δομή της αγοράς ούτε περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους των ολιγοπωλίων στην ενέργεια.

Έμμεσοι φόροι: Η άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε δραστική μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα διατηρεί το κόστος διαβίωσης και θέρμανσης σε δυσθεώρητα ύψη.

Όσο η οικονομική πολιτική εξαντλείται σε επικοινωνιακή διαχείριση και η αποτίμηση των μέτρων γίνεται με όρους πολιτικού κόστους αντί για ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνίας, ο συνδυαστικός πληθωρισμός θα συνεχίσει να ροκανίζει τα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας.

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