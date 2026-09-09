Πληθωρισμός: «Απογειώθηκε» στο 3,8% τον Αύγουστο – «Φωτιά» τα καύσιμα

Takeaways by to pontiki AI Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με το 3,4% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Η σημαντική αύξηση στον πληθωρισμό οφείλεται κυρίως στις υψηλές ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμων κίνησης.

Οι τιμές των τροφίμων εμφάνισαν μεικτές τάσεις, καθώς οι αυξήσεις σε προϊόντα όπως το κρέας αντισταθμίστηκαν από σημαντικές μειώσεις στο ελαιόλαδο και τα φρούτα.

Επιπλέον, καταγράφηκαν αυξήσεις στους δείκτες για τη στέγαση, τις μεταφορές και τον κλάδο εστίασης, ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στις υπηρεσίες επικοινωνίας και στα αλκοολούχα ποτά.

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Με…ταχύτητα του φωτός «έτρεξε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε τον Αύγουστο στο 3,8% ετησίως μετά την υποχώρηση στο 3,4% τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, η σύγκριση Ιουλίου – Αυγούστου έδειξε αύξηση των τιμών κατά 0,4%, μετά την μείωση κατά 1,4% της περασμένης μηνιαία σύγκρισης.

Η αύξηση στον πληθωρισμό προήλθε κυρίως από τον κλάδο της ενέργειας, με ανατιμήσεις κατά 53,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 40,2% στο φυσικό αέριο, 30,6% στο πετρέλαιο κίνησης και 15,3% στην βενζίνη. Στα τρόφιμα ήταν μικτές οι τάσεις, καθότι η κατηγορία συνολικά (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά) παρουσίασε χαμηλό ρυθμό ετήσιας αύξησης (0,9%) αλλά με ισχυρές ανατιμήσεις σε ορισμένα είδη της, κυρίως τα κρέατα.

Συγκεκριμένα, οι τιμές στο μοσχάρι ήταν αυξημένες κατά 13,5% από πέρυσι, σε αρνί και κατσίκι κατά 11,3% και στα παστά ψάρια κατά 11,5%. Οι αυξήσεις αυτές ωστόσο αντίσταθμίστηκαν από έντονες μειώσεις κατά 15% στις τιμές του ελαιόλαδου, κατά 7,1% στα φρούτα, κατά 7,7% στα παγωτά και κατά 4,2% στα προπαρασκευασμένα φαγητά.

Αναλυτικά, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 3,8% τον Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

0,9% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, άλλα βρώσιμα έλαια, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), παγωτά, προπαρασκευασμένα φαγητά.

5,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

9,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.

0,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.

1,3% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

7,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Κλείσιμο

Κλείσιμο 1,2% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,0% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

2,6% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

0,6% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

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