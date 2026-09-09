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09.09.2026 12:36

H βιογραφία «Sing Sing» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

09.09.2026 12:36
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  • Αυτή την Κυριακή 13/9 (22:00) στο Novacinema1 με τους Colman Domingo, Clarence Maclin, Paul Raci και σκηνοθεσία του Greg Kwedar
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Την αληθινή ιστορία «Sing Sing»(«Η παράσταση του Σινγκ Σινγκ», 2023, διάρκειας 102’) με Colman Domingo, Clarence Maclin, Paul Raci και σκηνοθεσία του Greg Kwedar θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Φυλακισμένος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ένας άνδρας βρίσκει διέξοδο σε μια θεατρική ομάδα κρατουμένων που ανεβάζει παραστάσεις. Μέσα από τις πρόβες, η ελπίδα δίνει νέο νόημα στη ζωή του. Μην χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 13/9 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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