(A)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ Η ΚΡΥΦΗ ΚΑΣΕΤΑ: 2ος χρόνος από 25/9 στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

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Δεύτερος χρόνος επιτυχίας για την παράσταση που κατάφερε να συγκλονίσει το κοινό και να ξανασυστήσει πρόσωπα και γεγονότα..

Υπόθεση:

Η νεαρή Αλεξάνδρα, φτάνει “ψυχοκόρη”, στο σπίτι του παγκόσμιου συνθέτη. Κράτα στα λεπτά χέρια της μια φθαρμένη βαλίτσα με όλα της, τα υπάρχοντά. Εκείνος στα δικά του χέρια ,πλέον, κρατά ολάκερη τη ζωή της. Την μαγεύει το μεγαλείο του. Γίνεται γι αυτήν πατέρας, μέντορας, αδερφός και ορίζει τη μοίρα της. Δίπλα του, πλάι του, στη σκιά του.. Σαν ηρωίδα αρχαίας τραγωδίας, θα αγαπήσει και θα θυσιαστεί στον βωμό του έρωτα της. Η παράνομη σχέση τους ξεκινά σύντομα, μα διακόπτεται απ το πραξικόπημα. Το μωρό που αποκτούν, καταλήγει σε ίδρυμα. Το πιστοποιητικό γεννήσεως γράφει “εξώγαμον” . Λέξη- μαχαιριά, για εκείνη την εποχή. Ακολουθούν πέτρινα χρόνια. Ενοχές ,φυγή, φίμωση της αλήθειες, ένας γάμος – σωσίβιο( ή μήπως όχι;), μια υιοθεσία. Δε μπορεί το παιδί της να ναι Αγνώστου Πατρός, πρέπει να του δώσει ένα όνομα.. Έτσι την συμβουλεύουν. Απόγνωση. Τα πρέπει κόντρα στα θέλω της. Στ αυτιά της τα λόγια του “βιάστηκες.. πάντα βιαζόσουν”.

Άραγε, όλα θα ήαν αλλιώς αν τον περίμενε; Γύρω της, μια κλειστή κοινωνία που ξέρει μόνο να λιθοβολεί και λησμονά να αγκαλιάσει. Αρρωσταίνει βαριά..

Δε της απομένει χρόνος, το ξέρει.. Και τότε αποφασίζει να τα αποκαλύψει όλα. Με οποιοδήποτε κόστος. Οι “μαύρες κάμπιες” που έτρωγαν τα σωθηκά της χρόνια, γίνονται λευκές πεταλούδες και πετούν μακριά μαζί με την αλήθεια της. Ο γιος της επιτέλους συναντά τον βιολογικό πατέρα του, και δένονται άρρηκτα ως το τέλος. Στην μια και μοναδική συνέντευξη της, που δίνει η όμορφη Κερκυραία, μίλα για όλα, χωρίς υπεκφυγές. Οι ασκοί του Αιόλου έχουν ανοίξει. Δεν έχει να χάσει τίποτα πια .Αρκετά έχασε σε όλη την σύντομη ζωή της.. Η κατάθεση ψυχής της θα καταγραφεί από γνωστό δημοσιογράφο της εποχής, σε μια κασέτα. Η αυθεντική κασέτα, της οποίας αποσπάσματα ακούγονται στην παράσταση, για πολλά χρόνια μένει κρυμμένη ..Μα η αλήθεια, βρίσκει πάντα το δρόμο της.

Βασισμένη στο βιβλίο (Α)ΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, της βραβευμένης συγγραφέως Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη, η παράσταση υπερβαίνει την βιογραφία και εμπεριέχει ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο μιας κρυψίνου κοινωνίας.

Την συνέντευξη της ηρωίδας, που ενσαρκώνει και σκηνοθετεί η συγγραφέας του βιβλίου, “διακόπτει” ο Νίκος Θεοδωράκης, που τραγουδά ζωντανά ,μα και υποδύεται τον εαυτό του ..

Κείμενο Σκηνοθεσία – Γωγώ Φάκου Θεοδωράκη

Πρωταγωνιστούν : Γωγώ Φάκου – Θεοδωράκη

Στο ρόλο του δημοσιογράφου ο ανερχόμενος ηθοποιός Ιωάννης Τσίλης.

Τραγούδι Νίκος Θεοδωράκης

Σύνθεση – στίχοι- ερμηνεία τραγουδιού έναρξης Ανδρέας Αποστόλου

Προπώληση : https://www.ticketmaster.gr/a-gnwstoy-patros_sen_2007863.html

Τρέιλερ: https://youtu.be/txj06Ggqaqo

Πληροφορίες

Από Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Και Κάθε Παρασκευή στις 19:15

Διάρκεια 70΄

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός Ευμολπιδών 13 Αθήνα.

Στάση μετρό Κεραμεικός

τηλ:210 3454831

εισιτήρια: ticketsmaster.gr