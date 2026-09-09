ΠΣΦ για την επιστροφή στα θρανία με Υγεία: Σχολική τσάντα, εργονομία στο θρανίο, οθόνες, κίνηση- Τι πρέπει να προσέχουν γονείς και μαθητές

Takeaways by to pontiki AI Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών προτείνει στους μαθητές τη χρήση ελαφριών σχολικών τσαντών, των οποίων το βάρος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% έως 15% του σωματικού τους βάρους.

Οι μαθητές οφείλουν να φορούν το σακίδιο και στους δύο ώμους, ενώ για τη μεταφορά μεγάλου φορτίου προτείνεται η χρήση τσάντας με ρόδες σε επίπεδες διαδρομές.

Η σωστή εργονομία στο θρανίο επιβάλλει τη στήριξη της πλάτης, τη χαλάρωση των ώμων και τη σταθερή επαφή των πελμάτων με το δάπεδο κατά τη μελέτη.

Είναι απαραίτητο οι μαθητές να αποφεύγουν την παρατεταμένη ακινησία, επιλέγοντας συχνές αλλαγές στάσης σώματος και καθημερινή σωματική δραστηριότητα για τη διατήρηση της μυοσκελετικής τους υγείας.

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Λιγότερο και σωστά κατανεμημένο βάρος στη σχολική τσάντα, κατάλληλη εργονομία στο θρανίο και στο γραφείο στο σπίτι, συχνή αλλαγή θέσης και καθημερινή κίνηση, είναι μεταξύ άλλων οι «έξυπνες» συνήθειες για τους μαθητές που αύριο ξεκινούν το σχολείο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με αφορμή την νέα σχολική χρονιά, δίνει χρήσιμες συμβουλές, τονίζοντας στους γονείς ότι η πρόληψη για την υγεία του μυοσκελετικού συστήματος των παιδιών σημαίνει σωστές καθημερινές συνήθειες.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, κ. Πέτρος Λυμπερίδης μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Η νέα σχολική χρονιά είναι μια ευκαιρία να υιοθετήσουμε απλές καθημερινές συνήθειες που συμβάλλουν στην υγεία των παιδιών. Ελαφρύτερες τσάντες, σωστή εργονομία, συχνές αλλαγές θέσης και, πάνω απ’ όλα, καθημερινή κίνηση είναι τα βασικά στοιχεία της πρόληψης. Δεν υπάρχει μία “τέλεια” στάση που πρέπει να διατηρείται για ώρες. Το σημαντικό είναι το παιδί να μην μένει ακίνητο στην ίδια θέση, αλλά να αλλάζει στάση, να σηκώνεται και να κινείται τακτικά. Με απλά λόγια, η καλύτερη στάση είναι αυτή που αλλάζει συχνά, είναι η επόμενη στάση!»

Πέντε βασικά μηνύματα προς γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές

Όσο πιο ελαφριά είναι η σχολική τσάντα, τόσο καλύτερα

Όταν το φορτίο είναι μεγάλο και η διαδρομή το επιτρέπει, η τσάντα με ρόδες αποτελεί προτιμητέα επιλογή

Το σακίδιο πλάτης πρέπει να φοριέται και στους δύο ώμους και να εφαρμόζει κοντά στην πλάτη

Η θέση πρέπει να είναι άνετη και να αλλάζει συχνά

Το διάλειμμα και η καθημερινή σωματική δραστηριότητα αποτελούν ουσιαστικό μέρος της πρόληψης.

Η σχολική τσάντα: Όσο λιγότερο βάρος, τόσο καλύτερα

Πριν φύγει το παιδί για το σχολείο, είναι σημαντικό να μεταφέρει μόνο όσα χρειάζεται για τη συγκεκριμένη ημέρα: βιβλία, τετράδια, φάκελοι, παγούρια και ηλεκτρονικές συσκευές, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό βάρος.

Η American Physical Therapy Association προτείνει ως στόχο περίπου έως το 10% του σωματικού βάρους, ενώ η American Academy of Pediatrics αναφέρει ότι το σακίδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 15% του βάρους του παιδιού.

Εάν το παιδί δυσκολεύεται να σηκώσει την τσάντα, γέρνει έντονα προς τα εμπρός ή αναφέρει πόνο και δυσφορία, το φορτίο θα πρέπει να μειωθεί.

Τσάντα με ρόδες ή σακίδιο;

Όταν το παιδί χρειάζεται να μεταφέρει σχετικά μεγάλο βάρος, η τσάντα με ρόδες μπορεί να αποτελεί πολύ καλή και συχνά προτιμητέα επιλογή, καθώς περιορίζει τη συνεχή φόρτιση της πλάτης και των ώμων. Είναι ιδιαίτερα πρακτική όταν η διαδρομή προς και από το σχολείο είναι σχετικά επίπεδη και το σχολικό περιβάλλον επιτρέπει τη χρήση της.

Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες μετακίνησης του παιδιού. Σε ένα σχολείο με πολλές σκάλες, για παράδειγμα, η τσάντα με ρόδες μπορεί να χρειάζεται να σηκώνεται συχνά, περιορίζοντας το πλεονέκτημά της.

Η λαβή θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο ύψος του παιδιού και η μεταφορά να γίνεται χωρίς παρατεταμένη στροφή του κορμού.

Το σακίδιο πλάτης: Είναι σημαντικό να διαθέτει δύο φαρδείς και ρυθμιζόμενους ιμάντες, να φοριέται και στους δύο ώμους, να εφαρμόζει κοντά στο σώμα και να μην κρέμεται χαμηλά. Τα βαρύτερα αντικείμενα είναι προτιμότερο να τοποθετούνται όσο γίνεται πιο κοντά στην πλάτη, ενώ οι διαφορετικές θήκες μπορούν να χρησιμοποιούνται για καλύτερη κατανομή του φορτίου.

Το σχολείο: Η δυνατότητα φύλαξης βιβλίων και σχολικού υλικού, η ορθολογική οργάνωση των μαθημάτων και ο περιορισμός της άσκοπης καθημερινής μεταφοράς φορτίου, μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά την επιβάρυνση των μαθητών.

Η σωστή θέση

Η πλάτη να στηρίζεται,

οι ώμοι να παραμένουν χαλαροί,

οι αγκώνες να βρίσκονται σε άνετη θέση

τα πέλματα να πατούν σταθερά στο δάπεδο (ή, όταν χρειάζεται, σε υποπόδιο).

Το κάθισμα και το θρανίο να ανταποκρίνονται στο ύψος και στις ανάγκες του παιδιού.

Η καρέκλα και το γραφείο πρέπει να επιτρέπουν στο παιδί να κάθεται άνετα, χωρίς να σηκώνει τους ώμους ή να σκύβει υπερβολικά.

Η οθόνη να τοποθετείται πιο κοντά στο ύψος των ματιών.

Να αποφεύγεται η παρατεταμένη χρήση tablet ή laptop πάνω στα γόνατα γιατί έτσι ο αυχένας παραμένει σκυφτός και πονάει.

Το διάλειμμα είναι χρόνος για κίνηση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά για παιδιά και εφήβους ηλικίας 5–17 ετών κατά μέσο όρο τουλάχιστον 60 λεπτά μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας την ημέρα μέσα στην εβδομάδα.

Το μήνυμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών προς γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι: «Θέλουμε ελαφρύτερες τσάντες, καλύτερη οργάνωση του σχολικού φορτίου, κατάλληλα θρανία και καθίσματα, περισσότερες ευκαιρίες για κίνηση και παιδιά που μαθαίνουν από μικρά να φροντίζουν το σώμα τους».

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