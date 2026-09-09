Ελληνική μελέτη: Περισσότερα μικροπλαστικά σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Takeaways by to pontiki AI Μελέτη της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας εντόπισε μικροπλαστικά στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και στο 46% των ασθενών χωρίς κακοήθεια.

Οι ερευνητές κατέγραψαν υψηλότερο συνολικό φορτίο μικροπλαστικών σε ασθενείς με καρκίνο, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως το κάπνισμα, η ηλικία ή το φύλο.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πνευμονολογίας και αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη σχετικά με τον ρόλο των σωματιδίων στις πνευμονικές παθήσεις.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση μεταξύ των μικροπλαστικών και του καρκίνου, ωστόσο θέτει κρίσιμα ερωτήματα για την επίδρασή τους στον οργανισμό.

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Μικροπλαστικά στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, έναντι 46% των ασθενών χωρίς κακοήθεια εντόπισε η μελέτη της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πνευμονολογίας 2026 στη Βαρκελώνη.

Η αυξημένη παρουσία μικροπλαστικών στους πνεύμονες ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και υγιών ανθρώπων προκαλεί έντονο στους προβληματισμό στους ειδικούς καθώς γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό ότι πλέον τα μικροπλαστικά εντοπίζονται συχνότερα στους πνεύμονες.

Η έρευνα

Τα ευρήματα της μελέτης προβλήθηκαν διεθνώς μέσω ειδικού δελτίου τύπου της European Respiratory Society.

Αναλυτικά η μελέτη κατέγραψε μικροπλαστικά στο 66% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, έναντι 46% των ασθενών χωρίς κακοήθεια. Οι ασθενείς με καρκίνο εμφάνισαν επίσης υψηλότερο συνολικό φορτίο μικροπλαστικών, ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως ηλικία, φύλο και κάπνισμα.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι τα μικροπλαστικά που βρίσκονται στον αέρα μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό μέσω της αναπνοής και να καταλήξουν στους πνεύμονες. Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι τα μικροπλαστικά προκαλούν καρκίνο, αλλά θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τον πιθανό ρόλο τους στη φλεγμονή και στις πνευμονικές παθήσεις.

Η μελέτη βρέθηκε στο επίκεντρο του ERS Congress 2026 στη Βαρκελώνη. Η European Respiratory Society επέλεξε την εργασία για διεθνή προβολή μέσω ειδικού δελτίου τύπου, ενώ την παρουσίαση έκανε ο Ηλίας Δημέας, ερευνητής του University College Dublin και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στην προοπτική μελέτη συμμετείχαν 100 ενήλικες που υποβλήθηκαν σε διαγνωστική βρογχοσκόπηση:

50 διαγνώστηκαν με καρκίνο του πνεύμονα

50 δεν εμφάνιζαν κακοήθεια

Συλλέχθηκαν:

100 δείγματα βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος

50 δείγματα πνευμονικού ιστού

Συνολικά αναλύθηκαν 150 αναπνευστικά δείγματα, με αυστηρά μέτρα αποφυγής επιμόλυνσης.

Η ανίχνευση έγινε μικροσκοπικά και επιβεβαιώθηκε με micro‑Raman φασματοσκοπία.

Τα ευρήματα

Οι ερευνητές εντόπισαν 232 σωματίδια μικροπλαστικών.

Μικροπλαστικά βρέθηκαν στο 70% των ασθενών και στο 60% των δειγμάτων.

Οι ασθενείς με καρκίνο είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης και υψηλότερο φορτίο.

Τα μικροπλαστικά δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον πνεύμονα, υψηλό φορτίο στο έκπλυμα συνδέθηκε με χαμηλότερο φορτίο στον ιστό και αντίστροφα.

Οι συχνότεροι τύποι πλαστικού ήταν πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο, υλικά καθημερινής χρήσης.

Ο Ηλίας Δημέας σημείωσε ότι τα μικροπλαστικά εντοπίζονται συχνότερα απ’ όσο πιστεύαμε στον ανθρώπινο πνεύμονα. Η μελέτη δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί οι ασθενείς με καρκίνο είχαν περισσότερα μικροπλαστικά, ούτε μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση.

Ωστόσο αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με:

τη φλεγμονή, τις πνευμονικές παθήσεις, τον τρόπο συγκράτησης σωματιδίων από υγιείς και νοσούντες πνεύμονες.

Η ερευνητική ομάδα προχωρά σε νέες εργαστηριακές μελέτες για την αλληλεπίδραση μικροπλαστικών με τα πνευμονικά κύτταρα, ανάλυση δειγμάτων ασθενών με χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, με στόχο να διερευνηθεί πιθανός ρόλος των μικροπλαστικών στην πνευμονική ίνωση και στην εξέλιξη των νόσων.

Η ερευνητική ομάδα



Η μελέτη αποτελεί προϊόν διεπιστημονικής και διεθνούς συνεργασίας, με συμμετοχή της Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΓΝ Λάρισας, του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής «Η Σωτηρία» – ΕΚΠΑ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ (Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος), University College Dublin, St Vincent’s University Hospital, Tallaght University Hospital, Trinity College Dublin, ΕΜΠ.

Η επιστημονική υπεύθυνη είναι η καθηγήτρια Πνευμονολογίας Ζωή Δανιήλ.

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