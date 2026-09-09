Γιατί η 9η Σεπτεμβρίου είναι… η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γενεθλίων

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Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με τις περισσότερες γεννήσεις, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι μία συγκεκριμένη ημέρα ξεχωρίζει περισσότερο από όλες. Πίσω από το φαινόμενο φαίνεται να βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η περίοδος των Χριστουγέννων.

Αν στις αρχές Σεπτεμβρίου σάς φαίνεται ότι εύχεστε «χρόνια πολλά» πιο συχνά από ό,τι συνήθως, τα δεδομένα φαίνεται να το επιβεβαιώνουν. Η 9η Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γενεθλίων.

Το 2016, ο οργανισμός στατιστικής ανάλυσης FiveThirtyEight και ο δημοσιογράφος δεδομένων Matt Styles εξέτασαν στοιχεία για τον μέσο αριθμό γεννήσεων ανά ημέρα την περίοδο 1994-2014.

Ο Σεπτέμβριος κυριαρχεί εντυπωσιακά: εννέα από τις δέκα συχνότερες ημερομηνίες γενεθλίων βρίσκονται μέσα στον συγκεκριμένο μήνα.

Οι ημερομηνίες με τις περισσότερες γεννήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του birthdayrank.com, ο μέσος αριθμός ημερήσιων γεννήσεων στις συχνότερες ημερομηνίες ήταν:

9 Σεπτεμβρίου: 12.344 γεννήσεις

12.344 γεννήσεις 19 Σεπτεμβρίου: 12.285

12.285 12 Σεπτεμβρίου: 12.282

12.282 17 Σεπτεμβρίου: 12.201

12.201 10 Σεπτεμβρίου: 12.190

12.190 20 Σεπτεμβρίου: 12.162

12.162 7 Ιουλίου: 12.147

12.147 15 Σεπτεμβρίου: 12.126

12.126 16 Σεπτεμβρίου: 12.114

12.114 18 Σεπτεμβρίου: 12.112

Τι σχέση έχουν τα Χριστούγεννα

Μία πιθανή εξήγηση για την αύξηση των γεννήσεων τον Σεπτέμβριο είναι ότι τα ζευγάρια περνούν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους κατά τους ψυχρότερους μήνες και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, αρκετοί εργάζονται λιγότερο και έχουν περισσότερο χρόνο για εξόδους και κοινωνικές συναντήσεις.

Μια εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 38 εβδομάδες από τη σύλληψη, επομένως ένα μωρό που γεννιέται στις 9 Σεπτεμβρίου πιθανότατα έχει συλληφθεί γύρω στις 17 Δεκεμβρίου.

Αντίστοιχα, για γενέθλια στις 19 Σεπτεμβρίου η πιθανή ημερομηνία σύλληψης είναι η 27η Δεκεμβρίου, ενώ πολλές γεννήσεις από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου αντιστοιχούν σε συλλήψεις γύρω από την Παραμονή και την Πρωτοχρονιά.

Ο Δεκέμβριος θεωρείται επίσης ιδιαίτερα «ρομαντικός» μήνας, καθώς είναι ο δημοφιλέστερος μήνας παγκοσμίως για αρραβώνες.

Ο ρόλος του καιρού και των ορμονών

Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις για την αύξηση των συλλήψεων κατά τους ψυχρότερους μήνες.

Μεταξύ αυτών είναι ότι οι μικρότερες σε διάρκεια ημέρες ενδέχεται να επηρεάζουν τις ορμόνες, αλλά και ότι το σπέρμα μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό κατά τους θερμότερους καλοκαιρινούς μήνες.

Ποιες είναι οι πιο σπάνιες ημερομηνίες γενεθλίων

Η 29η Φεβρουαρίου, που εμφανίζεται μόνο στα δίσεκτα έτη, είναι η πιο σπάνια ημερομηνία γενεθλίων.

Ακολουθούν μεγάλες αργίες, όπως τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου και η 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ. Πιθανή αιτία είναι ότι προγραμματισμένες προκλήσεις τοκετού και καισαρικές τομές συνήθως αποφεύγονται αυτές τις ημέρες.

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