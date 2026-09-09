search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 09:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 08:20

Μαλαισία: Πέντε νεκροί απο συντριβή ελικοπτέρου – Μετέφερε ιατρική αποστολή (video)

09.09.2026 08:20
malaysia‎‎_helicopter_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλαισίας. Ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των αεροπορικών αρχών της ασιατικής χώρας, είναι ο πιλότος και τουλάχιστον ένας γιατρός

Το ελικόπτερο τύπου BO-105 (Messerschmitt-Bölkow-Blohm) συνετρίβη χθες μετά το μεσημέρι στη Σαραουάκ, στο τμήμα της νήσου Βόρνεο (Καλιμαντάν στα ινδονησιακά) που αποτελεί μέρος της επικράτειας της Μαλαισίας, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας ιπταμένων ιατρών, που πήγαινε να προσφέρει φροντίδες σε κοινότητες που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τους αερομεταφερόμενους επαγγελματίες της υγείας, διότι βρίσκονται σε πυκνή ζούγκλα.

«Δυστυχώς, οι πέντε άνθρωποι πάνω στο σκάφος απεβίωσαν όλοι», στοιχείο που «επιβεβαιώνει τις αναφορές της υπηρεσίας πυρόσβεσης και διάσωσης» και «του υπουργείου Υγείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην περιοχή, ο Γκαλόγκ Λουάγκ.

Τα ονόματα των θυμάτων δεν δόθηκαν επίσημα στη δημοσιότητα, όμως μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν ότι ο γιατρός Αϊνούλ Μπαραά, 32 ετών, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Οι υπόλοιποι τέσσερις νεκροί είναι ο χειριστής και τρία μέλη του υγειονομικού προσωπικού.

Ομάδα της υπηρεσίας έρευνας αεροπορικών ατυχημάτων αναμένεται σε μερικές ώρες στον τόπο της καταστροφής, στο αεροδρόμιο Λο Λελά, κοντά στα σύνορα με την ινδονησιακή επαρχία Βόρειο Καλιμαντάν, σύμφωνα με την μαλαία υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Η υπηρεσία ιπτάμενων ιατρών της Μαλαισίας επιτρέπει επαγγελματίες της υγείας να μεταβαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ή να στήνουν κινητές κλινικές που προσφέρουν φροντίδες διαφόρων τύπων.

Διαβάστε επίσης:

Πανηγυρισμοί Τραμπ για της νίκη της AfD: Ουάου, πραγματικά μεγάλη βραδιά – Make Germany Great Again!

Ντίας-Κανέλ προς Τραμπ: Η Κούβα δεν θα ξαναγίνει «ποτέ» αποικία

Φωτιά στον Περσικό Κόλπο: Πλήγματα των ΗΠΑ σε τάνκερ, ιρανικά αντίποινα με πυραύλους σε Ιορδανία και απειλές σε Μπαχρέιν – Κουβέιτ – Άνοδος του πετρελαίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poubouras–new

Σάββας Πούμπουρας: «Απέχω συνειδητά από την τηλεόραση – Τελείωσε, πήρα αυτά που ήθελα» (Video)

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα – Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

solines new
BUSINESS

Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων άνω των 200 χλμ για έργο του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

genethlia-9-septemvriou
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η 9η Σεπτεμβρίου είναι… η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γενεθλίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mitsotakis_makron_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης στο Παρίσι και η Τούνη τού έβαλε… ιδέες για κρουασάν - Της απάντησε με χιούμορ στο «μην έρθετε»

tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 09:42
DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα – Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

solines new
BUSINESS

Σωληνουργεία Κορίνθου: Προμήθεια σωλήνων άνω των 200 χλμ για έργο του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

1 / 3