Μαλαισία: Πέντε νεκροί απο συντριβή ελικοπτέρου – Μετέφερε ιατρική αποστολή (video)

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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από συντριβή ελικοπτέρου σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της Μαλαισίας. Ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση των αεροπορικών αρχών της ασιατικής χώρας, είναι ο πιλότος και τουλάχιστον ένας γιατρός

Το ελικόπτερο τύπου BO-105 (Messerschmitt-Bölkow-Blohm) συνετρίβη χθες μετά το μεσημέρι στη Σαραουάκ, στο τμήμα της νήσου Βόρνεο (Καλιμαντάν στα ινδονησιακά) που αποτελεί μέρος της επικράτειας της Μαλαισίας, διευκρίνισαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Μετέφερε τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της υπηρεσίας ιπταμένων ιατρών, που πήγαινε να προσφέρει φροντίδες σε κοινότητες που εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από τους αερομεταφερόμενους επαγγελματίες της υγείας, διότι βρίσκονται σε πυκνή ζούγκλα.

🇲🇾 Sad footage from Sarawak, Malaysia today.



A Flying Doctor Service helicopter that left Miri to treat isolated communities near Long Lellang crashed and burst into flames.



All five onboard, the pilot and four health ministry staff, were killed.



Investigators are still… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 8, 2026

«Δυστυχώς, οι πέντε άνθρωποι πάνω στο σκάφος απεβίωσαν όλοι», στοιχείο που «επιβεβαιώνει τις αναφορές της υπηρεσίας πυρόσβεσης και διάσωσης» και «του υπουργείου Υγείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στην περιοχή, ο Γκαλόγκ Λουάγκ.

Τα ονόματα των θυμάτων δεν δόθηκαν επίσημα στη δημοσιότητα, όμως μέσα ενημέρωσης της χώρας ανέφεραν ότι ο γιατρός Αϊνούλ Μπαραά, 32 ετών, είναι ανάμεσα στους νεκρούς. Οι υπόλοιποι τέσσερις νεκροί είναι ο χειριστής και τρία μέλη του υγειονομικού προσωπικού.

Ομάδα της υπηρεσίας έρευνας αεροπορικών ατυχημάτων αναμένεται σε μερικές ώρες στον τόπο της καταστροφής, στο αεροδρόμιο Λο Λελά, κοντά στα σύνορα με την ινδονησιακή επαρχία Βόρειο Καλιμαντάν, σύμφωνα με την μαλαία υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Η υπηρεσία ιπτάμενων ιατρών της Μαλαισίας επιτρέπει επαγγελματίες της υγείας να μεταβαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ή να στήνουν κινητές κλινικές που προσφέρουν φροντίδες διαφόρων τύπων.

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