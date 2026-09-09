Φωτιά στον Περσικό Κόλπο: Πλήγματα των ΗΠΑ σε τάνκερ, ιρανικά αντίποινα με πυραύλους σε Ιορδανία και απειλές σε Μπαχρέιν – Κουβέιτ – Άνοδος του πετρελαίου

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Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν στον Περσικό Κόλπο, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα και την απάντηση των Φρουρών της Επανάστασης με επιθέσεις κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία και απειλές για νέα χτυπήματα σε πλοία στην περιοχή.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου τις τελευταίες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), τέσσερα από τα πλοία που επλήγησαν βρίσκονταν στον Κόλπο του Ομάν και συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ ένα ακόμη τάνκερ χτυπήθηκε κοντά στη νήσο Χαργκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό τερματικό του Ιράν στον Κόλπο.

Τα πληρώματα των πέντε πετρελαιοφόρων είχαν προειδοποιηθεί και εγκατέλειψαν τα πλοία πριν από τα αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Η αμερικανική πλευρά υποστήριξε επίσης ότι κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε από τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πολεμικού πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τις οποίες απέδωσε στην Τεχεράνη. Παράλληλα ανέβασε βίντεο με το M/T Riesco να βυθίζεται στον Κόλπο του Ομάν, αφού καταστράφηκε από δυνάμεις της CENTCOM ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων της IRGC σε πολεμικό πλοίο του Ναυτικού των ΗΠΑ, όπως αναφέρει.

M/T Riesco sinks in the Gulf of Oman, Sept. 8, after being destroyed by CENTCOM forces in response to attempted IRGC attacks on a U.S. Navy warship. pic.twitter.com/EkmG8uyMT9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

Ρούμπιο: «Θα χάνουν τάνκερ κάθε φορά που επιτίθενται»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά πετρελαιοφόρα, εφόσον η Τεχεράνη επιχειρεί επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία.

«Νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκτελεί παράλληλα και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ιρανικά αντίποινα με πυραύλους στην Ιορδανία

Η απάντηση του Ιράν ήρθε λίγες ώρες αργότερα, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κατά της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης «τιμωρίας του επιτιθέμενου», με στόχο, όπως ανέφεραν οι Φρουροί, εγκαταστάσεις συντήρησης, περιοχές ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν 18 από τους 20 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ οι υπόλοιποι δύο έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

«Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη επίθεση με πυραύλους προερχόμενους από την ιρανική επικράτεια», ανέφερε ανακοίνωση του ιορδανικού επιτελείου, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Απειλές των Φρουρών για πλοία σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα πληρώματα πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν να αποχωρήσουν άμεσα, καθώς θα αποτελέσουν στόχους.

Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικά συνδεδεμένα τάνκερ στην περιοχή, ενώ υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν επίσης σε δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και σε οκτώ πετρελαιοφόρα.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ακόμη ότι δέκα πλοία επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω «απαγορευμένης και ανασφαλούς» διαδρομής με αμερικανική υποστήριξη.

Στο επίκεντρο η νήσος Χαργκ και το πετρέλαιο

Η νήσος Χαργκ, κοντά στην οποία σημειώθηκε ένα από τα αμερικανικά πλήγματα, αποτελεί τον σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν.

Περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας περνά από το συγκεκριμένο τερματικό, μέσω αγωγών που μεταφέρουν πετρέλαιο από την ηπειρωτική χώρα.

Η νέα ένταση έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να ενισχύονται και το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Περίπου στις 03:15 ώρα Ελλάδας, το Brent Βόρειας Θάλασσας για παράδοση Νοεμβρίου διαμορφωνόταν στα 99,38 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 1,49%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Οκτωβρίου έφτασε τα 94,51 δολάρια, με άνοδο 1,59%.

Νέα επίθεση των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

Η πίεση στις ενεργειακές αγορές εντείνεται και από την ευρύτερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ημέρα, το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα των Χούθι στην Υεμένη εξαπέλυσε επίθεση με drones και πυραύλους κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών στη Σαουδική Αραβία.

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν 73 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ορισμένα σημεία.

Η υπόθεση με το αμερικανικό υποβρύχιο drone

Η νέα κρίση ξέσπασε λίγο μετά την ανακοίνωση του ιρανικού ναυτικού ότι είχε καταλάβει ένα μη επανδρωμένο αμερικανικό υποβρύχιο στον πορθμό του Ορμούζ.

Η CENTCOM διέψευσε ότι επρόκειτο για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία, υποστηρίζοντας ότι το υποβρύχιο drone παρουσίασε βλάβη πριν από περισσότερο από μία ημέρα και χρησιμοποιούνταν για την επιτήρηση των υδάτων στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διοίκησης, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι το σύστημα ήταν παλαιότερου τύπου, δεν μετέφερε απόρρητα δεδομένα και δεν διέθετε εξοπλισμό συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών.

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