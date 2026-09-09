Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες έως 7 μποφόρ και τοπικές καταιγίδες

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Ο καιρός σήμερα Τετάρτη θα παραμείνει γενικά αίθριος και καλοκαιρινός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τα σκαμπανεβάσματα στη θερμοκρασία συνεχίζονται και σήμερα η ζέστη θα είναι πιο ανεκτή.

Συγκεκριμένα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλώνονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, διατηρώντας το μελτέμι ενισχυμένο.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από το 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη επίσης, γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία από το 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

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