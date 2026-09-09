Επενδύσεις: Η ανάκαμψη δεν κλείνει το χάσμα της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη

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Η επενδυτική ανάκαμψη των τελευταίων ετών μπορεί να αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας, όμως πίσω από τους υψηλούς ρυθμούς παραμένει μια σημαντική απόσταση από την Ευρώπη. Και αυτή εντοπίζεται κυρίως εκεί όπου κρίνεται η παραγωγική δυναμική της οικονομίας: στις ιδιωτικές και επιχειρηματικές επενδύσεις.

Νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ, με βάση στοιχεία της Eurostat, δείχνει ότι το 2025 οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα έφτασαν στο 16,88% του ΑΕΠ, έναντι 21,32% στην ΕΕ-27. Παρά την εντυπωσιακή άνοδο από το 10,97% του 2019, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 4,4 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμη μεγαλύτερη παραμένει η απόσταση από το παρελθόν: οι επενδύσεις βρίσκονται 8,7 μονάδες χαμηλότερα από το επίπεδο του 2007. Τα στοιχεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το πού ακριβώς βρίσκεται το επενδυτικό έλλειμμα.

Στις δημόσιες επενδύσεις η Ελλάδα έχει ουσιαστικά καλύψει το κενό. Το 2024 αντιστοιχούσαν στο 3,71% του ΑΕΠ, έναντι 3,68% στην ΕΕ. Στις επιχειρηματικές επενδύσεις, όμως, η εικόνα αλλάζει δραστικά. Στην Ελλάδα βρίσκονταν στο 8,48% του ΑΕΠ, έναντι 12,69% στην ΕΕ-27. Πρόκειται για απόσταση μεγαλύτερη των τεσσάρων μονάδων, η οποία, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν δημιουργήθηκε μόνο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά προϋπήρχε αυτής.

Αυτό ακριβώς προσδίδει στο πρόβλημα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, καθώς οι χαμηλότερες επιχειρηματικές επενδύσεις περιορίζουν την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Μεγάλη υστέρηση στην κατοικία

Ένα δεύτερο μεγάλο κενό εντοπίζεται στις κατοικίες, την ώρα που η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τα νοικοκυριά.

Οι επενδύσεις σε κατοικίες ανήλθαν το 2024 μόλις στο 2,56% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφταναν στο 5,09%. Δηλαδή, ως ποσοστό του ΑΕΠ, η χώρα επενδύει στην κατοικία περίπου τα μισά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σημαντική είναι η απόσταση και στις λοιπές κατασκευές, με την Ελλάδα στο 3,98% του ΑΕΠ και την ΕΕ στο 5,57%. Η πολυετής επενδυτική καθίζηση στην κατοικία έχει αφήσει πίσω της περιορισμένο νέο απόθεμα ακινήτων, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς η προσφορά δυσκολεύεται να ακολουθήσει τη ζήτηση.

Το τρίτο «κενό» αφορά τις επενδύσεις σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου περιλαμβάνονται το λογισμικό και η έρευνα και ανάπτυξη. Στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν το 2024 στο 2,80% του ΑΕΠ, έναντι 4,14% στην ΕΕ, μια απόσταση που επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα, την καινοτομία και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ακολουθήσουν την τεχνολογική μετάβαση.

Υπάρχει πάντως μία σημαντική εξαίρεση. Στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών οι επενδύσεις στην Ελλάδα έφτασαν στο 1,51% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιες από το 0,70% της ΕΕ.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η Ελλάδα έχει μεν αφήσει πίσω της τα εξαιρετικά χαμηλά επενδυτικά επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά η απόσταση από την Ευρώπη παραμένει μεγάλη. Το επόμενο στοίχημα είναι πλέον λιγότερο οι δημόσιες και περισσότερο οι ιδιωτικές επενδύσεις, η κατοικία και η οικονομία της γνώσης, όπου εξακολουθούν να βρίσκονται τα μεγαλύτερα κενά.

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