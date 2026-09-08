Δημόσιοι υπάλληλοι: Τι θα πάρουν έως το 2028 – Δώρο Χριστουγέννων, αυξήσεις, αναλυτικά παραδείγματα

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Μια πρώτη επιστροφή του «δώρου» στο Δημόσιο, αλλά αρκετά μακριά από τον 13ο και 14ο μισθό που ίσχυαν στο παρελθόν, φέρνει το νέο πακέτο για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Από τον Δεκέμβριο του 2027 καθιερώνεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, ενώ παράλληλα οι μισθοί θα ακολουθήσουν την άνοδο του κατώτατου μισθού, με συνολική αύξηση που εκτιμάται στα 80 ευρώ μικτά τον μήνα έως τον Ιανουάριο του 2028.

Το «500άρι», πάντως, δεν θα φτάσει ολόκληρο στην τσέπη. Μετά φόρους και κρατήσεις, το καθαρό ποσό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών.

Το επίδομα θα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και θα υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές. Για όσους έχουν υπηρετήσει μόνο μέρος του 2027, θα καταβληθεί αναλογικά με τους μήνες υπηρεσίας από την 1η Ιανουαρίου.

Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 433 εκατ. ευρώ ετησίως, μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές.

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις προκύπτουν από τη φορολογική επιβάρυνση. Υπάλληλος άνω των 30 ετών, χωρίς παιδιά και με φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ή 20.000 ευρώ θα πάρει 311 ευρώ καθαρά. Με ένα παιδί το ποσό ανεβαίνει στα 319 ευρώ, με δύο στα 327 ευρώ και με τρία ή περισσότερα φτάνει τα 389 ευρώ.

Για εισόδημα έως 30.000 ευρώ, τα καθαρά κινούνται από 288 ευρώ για εργαζόμενο χωρίς παιδιά έως 319 ευρώ για εργαζόμενο με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Στα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, αντίθετα, το καθαρό ποσό περιορίζεται στα 257 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών.

Καλύτερη είναι η εικόνα για τους νεότερους. Εργαζόμενοι ηλικίας 26-30 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα πάρουν 354 ευρώ καθαρά χωρίς ή με έως δύο παιδιά και 389 ευρώ εφόσον έχουν τουλάχιστον τρία.

Για τους υπαλλήλους έως 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το καθαρό επίδομα φτάνει στα 389 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών.

Το δεύτερο κομμάτι του πακέτου αφορά τις τακτικές αποδοχές. Η σύνδεση των μισθών του Δημοσίου με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα οδηγεί σε νέες αυξήσεις, καθώς ο κατώτατος προβλέπεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, από 920 ευρώ σήμερα.

Με βάση το σενάριο που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, θα δοθούν 40 ευρώ μικτά τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Έτσι, από τις αρχές του 2028 η σωρευτική αύξηση θα είναι 80 ευρώ μικτά τον μήνα ή 960 ευρώ μικτά σε ετήσια βάση.

Στα καθαρά, βέβαια, τα ποσά είναι αισθητά χαμηλότερα και διαφοροποιούνται ανάλογα με το εισόδημα και τη φορολογική κατάσταση κάθε υπαλλήλου.

Τι κερδίζει υπάλληλος με μισθό 1.447 ευρώ

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και μικτό μισθό 2.000 ευρώ, που σήμερα αντιστοιχεί σε 1.447 ευρώ καθαρά, θα έχει το 2027:

327 ευρώ από το επίδομα Χριστουγέννων και 235 ευρώ από την αύξηση που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό. Συνολικό καθαρό όφελος 562 ευρώ.

Το 2028, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση των 80 ευρώ μικτά, το ετήσιο καθαρό όφελος σε σχέση με σήμερα θα φτάσει τα 964 ευρώ.

Νέος 29 ετών: Πάνω από 1.000 ευρώ το 2028

Για έναν 29χρονο δημόσιο υπάλληλο χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 1.500 ευρώ και 1.123 ευρώ καθαρά, το όφελος είναι μεγαλύτερο λόγω της ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης.

Το 2027 θα πάρει 354 ευρώ από το δώρο και 255 ευρώ από τη μισθολογική αύξηση, δηλαδή 609 ευρώ καθαρά επιπλέον.

Το 2028 το συνολικό ετήσιο όφελος ανεβαίνει στα 1.033 ευρώ καθαρά.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για έναν 24χρονο χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 1.200 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 933 ευρώ. Το 2027 θα κερδίσει συνολικά 669 ευρώ, ενώ το 2028 το όφελος θα φτάσει τα 1.136 ευρώ καθαρά.

Διαφορετική είναι η εικόνα για εργαζομένους με υψηλότερες αποδοχές. Υπάλληλος 55 ετών, χωρίς παιδιά, με μικτό μισθό 3.000 ευρώ και καθαρές αποδοχές 1.956 ευρώ θα πάρει 288 ευρώ καθαρά ως δώρο.

Μαζί με τη μισθολογική αύξηση, το συνολικό όφελος θα είναι 495 ευρώ το 2027 και 841 ευρώ το 2028 σε σύγκριση με σήμερα.

Οι τρίτεκνοι και η μεγάλη διαφορά της φορολογίας

Ξεχωριστή είναι η περίπτωση οικογενειών που ευνοούνται παράλληλα από τις φορολογικές αλλαγές.

Δημόσιος υπάλληλος 49 ετών με τρία παιδιά, μικτό μισθό 2.500 ευρώ και σημερινές καθαρές αποδοχές 1.832 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 1.944 ευρώ το 2027.

Από αυτά, 311 ευρώ προέρχονται από το επίδομα Χριστουγέννων, 280 ευρώ από τη μισθολογική αύξηση και το πολύ μεγαλύτερο ποσό των 1.353 ευρώ από τη μείωση του φόρου.

Το 2028, όταν θα έχει περάσει ολόκληρη η αύξηση των 80 ευρώ μικτά στους μισθούς, το συνολικό καθαρό όφελος ανεβαίνει στα 2.411 ευρώ ετησίως.

Η εικόνα, επομένως, δεν είναι ίδια για όλους. Το νέο επίδομα των 500 ευρώ μεταφράζεται σε 257 έως 389 ευρώ πραγματικού χρήματος, ενώ οι αυξήσεις στους μισθούς χτίζονται σταδιακά μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Για όσους παράλληλα επωφελούνται από τις φορολογικές αλλαγές, ιδιαίτερα οικογένειες με παιδιά, το τελικό όφελος γίνεται αισθητά μεγαλύτερο.

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