search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 16:31

ΕΛΣΤΑΤ: Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο

07.09.2026 16:31
ikonomia_simaia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το β’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ενώ, σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με το α’ τρίμηνο εφέτος καταγράφηκε άνοδος 0,3%.

Για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% υπήρξαν οι εξής μεταβολές στα βασικά μεγέθη:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 1,3% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 1,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 1%).
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 6,1%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,7%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 3,7%. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 8,3%.

Μεταξύ του α’ και του β’ τριμήνου εφέτος, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,2% (η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 0,9%, αλλά εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 2,1%).
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 2,2%.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,5%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 1,4%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,6%. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 0,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,3%.

Διαβάστε επίσης:

Στεγαστικό: Διευρυμένη επιστροφή ενοικίου, «Σπίτι μου 3», απαλλαγή ΕΝΦΙΑ και φόρου κενών ακινήτων – Η εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης

«Κουμπαράς για τη νέα γενιά»: Πώς θα λειτουργήσει, πότε θα μπορεί να γίνει εκταμίευση και τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Πιερρακάκης για μέτρα ΔΕΘ: Επέκταση της κατάργησης του τεκμαρτού και στα ταξί – «Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν» (Video – PDF)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1
ADVERTORIAL

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

unnamed (1)
ADVERTORIAL

«Το Κυβερνείο Αναβιώνει»: Η πορεία αποκατάστασης και η νέα προοπτική για το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

mytilineos
BUSINESS

Δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη «βλέπει» ο Μυτιληναίος: Κρίσιμη η κατάσταση στις αγορές ενέργειας

bisonas
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες: Βίσωνας μπήκε στις αυλές σπιτιών στην Κρήνη

fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας: Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια μέσα – 112 για εκκένωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 17:11
1
ADVERTORIAL

Το Eurojackpot τώρα και online: Συμμετοχή μέσω διαδικτύου για κέρδη έως 120.000.000€ κάθε Τρίτη και Παρασκευή

unnamed (1)
ADVERTORIAL

«Το Κυβερνείο Αναβιώνει»: Η πορεία αποκατάστασης και η νέα προοπτική για το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

mytilineos
BUSINESS

Δύσκολο χειμώνα στην Ευρώπη «βλέπει» ο Μυτιληναίος: Κρίσιμη η κατάσταση στις αγορές ενέργειας

1 / 3