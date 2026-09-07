ΕΛΣΤΑΤ: Με ρυθμό 1,9% έτρεξε η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο

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Άνοδο 1,9% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το β’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ενώ, σύμφωνα επίσης με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς από την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με το α’ τρίμηνο εφέτος καταγράφηκε άνοδος 0,3%.
Για την αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% υπήρξαν οι εξής μεταβολές στα βασικά μεγέθη:
Μεταξύ του α’ και του β’ τριμήνου εφέτος, σημειώθηκαν οι εξής μεταβολές:
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