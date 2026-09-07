Πιερρακάκης για μέτρα ΔΕΘ: Επέκταση της κατάργησης του τεκμαρτού και στα ταξί – «Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον» (Live – PDF)

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Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξειδικεύει αυτή την ώρα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του το Σάββατο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αρχίζοντας την παρουσίαση, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι «σε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτής που θα κάνουμε: Από το πού θα περικοπούν δαπάνες. Στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση: πώς αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει αναπτύξει η οικονομία ενισχύοντας την παραγωγή τις οικογένειες χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα».

«Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και το να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή αλλά συνιστά ενσυναίσθηση», συμπλήρωσε, και εξήγησε ότι «μειώνουμε το βάρος του δημόσιου χρέους, δεν μεταφέρουμε το βάρος στις επόμενες γενιές, δίνουμε εργαλεία για το ιδιωτικό χρέος και στηρίζουμε το εισόδημα την οικογένεια την εργασία την παραγωγική διαδικασία».

Ο υπουργός είπε ότι τα μέτρα έχουν 4 προτεραιότητες:

μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα

περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις

ισχυρότερη κοινωνική πολιτική

μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία

με παρανομαστή μεγαλύτερη ανάσα για σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, ενώ επισήμανε ότι στόχος είναι μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% επενδύσεις

Όσον αφορά στα μέτρα ανά κατηγορία:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιών. Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί.

Αγρότες

Μηδενίζουμε τον φόρο έως 20.000 ευρώ για κατ’ επάγγελμα αγρότες. Αφορά 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1540 ευρώ ετησίεως.

Τρίτεκνοι

Για τους τρίτεκνους το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με 20.000 μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο και με 30.000 κερδίζει 1800 ευρώ ετησίως

Συνταξιούχοι

Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας σε 400 ευρώ την ενίσχυση του Νοεμβρίου με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Η ετησία ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στην συντριπτική πλειονότητα άρα ξεπερνά σε καθαρούς αριθμούς την εθνική σύνταξη.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Από το 2027 θεσπίζουμε έπειτα από 15 χρόνια ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργούς. Είναί μόνιμη ενίσχυση, θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές. Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις ένας υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1450 ευρώ θα δεί αύξηση 562 ευρώ καθαρά και 432 ευρώ το 2028.

Eπιχειρήσεις

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνουμε κατά 0,5% τις ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα. Για ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από το 55%. Η μείωση της προκαταβολής φόρους έχει 400 εκατ. δημοσιονομικό κόστος για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Κρίναμε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να παραμείνουν στην πραγματική οικονομία. Προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από την περιφέρεια. Το κόστος ξεκινά από τα 82 εκατ. ευρώ και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030.

Τιμαριθμοποιούμε τα αναπηρικά επιδόματα και καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους που φτάνει τα 2.200 για Δυτική Μακεδονία

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στο κόστος της ενέργειας , λέγοντας ότι «η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές για να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά».

, λέγοντας ότι «η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε υποδομές για να μειώσουμε μόνιμα το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά». Γίνεται « αναπροσαρμογή φορολογικού συντελεστή για μέλη Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτερα στελέχη, στα οποία διανέμονται ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές από τη συμμετοχή στα κέρδη. Από 1η Ιανουαρίου 2027 τα ποσά που υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 15% αντί 5% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Διορθώνουμε μία προφανή φορολογική ασυμμετρία. Ο φόρος μερισμάτων παραμένει στο 5%».

και ανώτερα στελέχη, στα οποία διανέμονται ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές από τη συμμετοχή στα κέρδη. Από 1η Ιανουαρίου 2027 τα ποσά που υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 15% αντί 5% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Διορθώνουμε μία προφανή φορολογική ασυμμετρία. Ο φόρος μερισμάτων παραμένει στο 5%». Στεγαστικό : «Κινητοποιούμε νέες κατοικίες, διατηρούμε περιορισμούς, προχωρούμε σε Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισ. ευρώ και αυξάνουμε σε 15% τον φόρο μεταβίβασης για αλλοδαπούς, από 1η Ιουλίου 2027 γιατί στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε και θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα».

: «Κινητοποιούμε νέες κατοικίες, διατηρούμε περιορισμούς, προχωρούμε σε Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισ. ευρώ και αυξάνουμε σε 15% τον φόρο μεταβίβασης για αλλοδαπούς, από 1η Ιουλίου 2027 γιατί στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε και θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα». «Κουμπαράς της Νέας Γενιάς»: «Αρχίζουμε μαζί με την οικογένεια να χτίζουμε το μέλλον του. Θα μπορούν να βάζουν όλοι, οι παππούδες, οι νονοί. Έτσι ένα παιδί στα 18 του θα μπορεί να έχει ένα δικό του κεφάλαιο».

Όπως εξηγήθηκε από το οικονομικό επιτελείο, το συνολικό κόστος των νέων μέτρων που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί εκτιμάται σε 605 εκατ. για το 2026 και 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Επιπλέον τα μέτρα που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, έχουν δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται σε 940 εκατ. ευρώ το 2026 και 2,8 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 5,4 δισ. ευρώ έως το 2030. Συνεπώς το συνολικό ετήσιο κόστος των μέτρων που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί (θεσμοθετημένα και μη) εκτιμάται σε 1,54 δισ. ευρώ για το 2026 και 5 δισ. ευρώ το 2027, που αυξάνεται σταδιακά σε 9 δισ. ευρώ έως το 2030.

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