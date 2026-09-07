Φορολογικό πακέτο ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι πληρώνουν περισσότερα και τι αλλάζει για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

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Σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες θα ξεδιπλωθούν οι φορολογικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς άλλα μέτρα ενεργοποιούνται άμεσα, άλλα θα φανούν στις δηλώσεις του 2027 και ορισμένα μετατίθενται έως το 2029. Στο επίκεντρο βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, τρίτεκνοι και αγρότες, χωρίς πάντως όλες οι παρεμβάσεις να οδηγούν σε ελαφρύνσεις.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Το σύστημα δεν καταργείται, αλλά περιορίζεται αισθητά για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Από το φορολογικό έτος 2026 καταργούνται οι πρόσθετες προσαυξήσεις που συνδέουν το τεκμαρτό εισόδημα με τη μισθοδοσία και τον τζίρο.

Σήμερα στη βασική ελάχιστη φορολογητέα βάση μπορεί να προστεθεί το 10% του κόστους μισθοδοσίας, ενώ πρόσθετη επιβάρυνση προκαλεί και η απόκλιση του τζίρου από τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Αυτές οι προσαυξήσεις βγαίνουν από την εξίσωση για τους συνεπείς επαγγελματίες. Παραμένει, ωστόσο, η ελάχιστη βάση που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα επιχείρησης εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Το τεκμαρτό εισόδημα από 27.244 ευρώ περιορίζεται στα 16.744 ευρώ και ο φόρος από 4.783 στα 2.249 ευρώ, δηλαδή κατά 2.534 ευρώ.

Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται επίσης η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων από 55% σε 50%. Παράλληλα, η έκπτωση 50% στο τεκμαρτό επεκτείνεται στους επαγγελματίες οικισμών έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα.

Επιχειρήσεις: Οι αλλαγές έως το 2029

Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι αλλαγές για τις επιχειρήσεις. Από το φορολογικό έτος 2028 η προκαταβολή φόρου προβλέπεται να μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, με τελικό στόχο το 50% από 80% σήμερα.

Στο τέλος επιτηδεύματος ακολουθείται διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Στην περιφέρεια καταργείται από το φορολογικό έτος 2026, ενώ στην Αττική, εκτός των νησιών, μειώνεται κατά 50% το 2028 και καταργείται το 2029.

Ταυτόχρονα, 1,5 δισ. ευρώ μεταφέρονται από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από αυτά, 1,1 δισ. ευρώ προορίζονται για δανειοδοτικά εργαλεία και 400 εκατ. ευρώ για εγγυήσεις.

Αλλάζει και ο χρόνος απόσβεσης νέου παραγωγικού εξοπλισμού, ο οποίος περιορίζεται από δέκα σε έξι χρόνια.

Υπάρχει, πάντως, και αύξηση φορολογικής επιβάρυνσης: οι διανομές κερδών προς μέλη διοικητικών συμβουλίων άνω των 60.000 ευρώ θα φορολογούνται με 15%, αντί 5%.

Τρίτεκνοι και αγρότες

Για τους τρίτεκνους προβλέπεται από το φορολογικό έτος 2027 μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 25.364 ευρώ. Στο παράδειγμα εισοδήματος 20.000 ευρώ, φόρος 620 ευρώ που καταβάλλεται σήμερα μηδενίζεται.

Αντίστοιχη παρέμβαση προβλέπεται για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ήδη από το φορολογικό έτος 2026. Για εισόδημα έως 20.000 ευρώ ο φόρος μηδενίζεται, ενώ το αφορολόγητο ανεβαίνει στα 22.204 ευρώ.

Στις 30.000 ευρώ εισοδήματος, ο φόρος περιορίζεται από 5.083 σε 2.183 ευρώ, σύμφωνα με τα σχετικά παραδείγματα, διαφορά 2.900 ευρώ.

Ακίνητα: ΕΝΦΙΑ και ακριβότερες αγορές για τρίτες χώρες

Στο μέτωπο των ακινήτων, από το 2027 διευρύνεται κατά 131 οικισμούς η περίμετρος κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία. Συνολικά το μέτρο θα καλύπτει 12.855 οικισμούς και περίπου 650.000 ιδιοκτήτες, με πληθυσμιακό όριο έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται η φορολογία αγορών κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 3% σε 15%, δημιουργώντας σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους συγκεκριμένους αγοραστές.

Το φορολογικό πακέτο, επομένως, δεν ενεργοποιείται σε μία ημερομηνία ούτε έχει ενιαίο αποτύπωμα. Οι πρώτες αλλαγές θα φανούν στις δηλώσεις του 2027, ενώ άλλες απαιτούν αναμονή δύο ή τριών ετών. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο «ψιλά γράμμα» πίσω από τις εξαγγελίες: άλλο η ανακοίνωση ενός μέτρου και άλλο το πότε θα εμφανιστεί τελικά στον λογαριασμό της Εφορίας.

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