Η μάρκα που επιμένει περισσότερο στο diesel – Τα μοντέλα της στην Ελλάδα

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Μπορεί στην Ευρώπη το diesel να έχει αρχίσει να «αργοπεθαίνει», αλλά μια premium μάρκα εξακολουθεί να το κρατάει ζωντανό

Την ώρα που η Ευρώπη έχει ουσιαστικά «παγώσει» το diesel και οι περισσότεροι κατασκευαστές στρέφουν την εξέλιξή τους προς την ηλεκτροκίνηση, μία premium μάρκα όχι μόνο εξακολουθεί να προσφέρει μία ευρεία γκάμα TDI, αλλά παρουσιάζει νέους πετρελαιοκινητήρες με υβριδική τεχνολογία, ηλεκτρική υποβοήθηση και ακόμη και ηλεκτρικό compressor.

Υπήρξε μια εποχή που το diesel ήταν σχεδόν συνώνυμο του ευρωπαϊκού αυτοκινήτου. Οικονομία στο ταξίδι, μεγάλη αυτονομία, υψηλή ροπή και, για πολλά χρόνια, ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση το είχαν μετατρέψει στην αυτονόητη επιλογή για εκατομμύρια οδηγούς.

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