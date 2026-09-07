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07.09.2026 11:06

Κριτική Κούσνερ σε Ισραήλ για τη Γάζα: «Η κυβέρνηση φέρεται λίγο παράλογα λόγω των εκλογών»

07.09.2026 11:06
kushner

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Κριτική με το… γάντι έκανε ο Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ με αφορμή την κατάσταση στη Γάζα, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του από την Ουκρανία.

Ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε Μόσχα και Κίεβο χθες μαζί με τον Γουίτκοφ, αλλά σχολίασε και την στάση της κυβέρνησης Νετανιάχου στο θέμα της Παλαιστίνης, αναφέροντας πως λόγω των επικείμενων εκλογών στη χώρα, «ενεργούν λίγο παράλογα».

Ο Νετανιάχου έχει δεχτεί πιέσεις από τις ΗΠΑ να κάνει πίσω στις επιθέσεις που συνεχίζει να εξαπολύει στην περιοχή, ενώ χθες αναγκάστηκε να κάνει πίσω στο ζήτημα της Δυτικής Όχθης, δίνοντας εντολή για εκκένωση σημείων που ελέγχονται από έποικους.

Τα σχόλια του Αμερικανού αξιωματούχου έγιναν ως απάντηση στην απόρριψη από πλευράς Ισραήλ της πρότασης του Συμβουλίου Ειρήνης, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και παράλληλη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή.  

«Νομίζω ότι συμφωνούμε με τους Ισραηλινούς όσον αφορά την τελική κατάσταση στη Γάζα. Απλά έχουν εκλογές, και αυτό τους κάνει να φαίνονται λίγο παράλογοι σε ορισμένα θέματα», ανέφερε ο Κούσνερ.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Άμυνας Ισραήλ Κατς, και Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ζήτησαν τη σύνταξη σχεδίων για τη διευκόλυνση της αναχώρησης Παλαιστινίων από τη Γάζα μέσω ξηράς, θάλασσας και αέρα. Η πρόταση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση μουσουλμανικών κρατών, τα οποία τόνισαν ότι τυχόν μέτρα αναγκαστικής εκτόπισης έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το ειρηνευτικό σχέδιο του Οκτωβρίου 2025 που υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον. 

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:08
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ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

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