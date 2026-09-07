Εφημερίδα «Αυγή»: Καταγγέλλει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία ερωτήσεων στη ΔΕΘ

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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η «Αυγή» αποκλείστηκε από τη δυνατότητα να απευθύνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα και ο γενικός διευθυντής των ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ και γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Μπουλέκος σε δήλωση του κάνει λόγο συστηματικό αποκλεισμό τονίζοντας ότι «Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου. Είναι όρος Δημοκρατίας».

Η «Αυγή», στην ανακοίνωσή της, αναφέρει αναλυτικά:

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η «ΑΥΓΗ» αποκλείστηκε από τη δυνατότητα να απευθύνει ερώτηση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Την πρώτη φορά θα μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί σύμπτωση. Τη δεύτερη, να μιλήσει για επανάληψη. Την τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρόκειται πλέον για συστηματικό αποκλεισμό.

Καταγγέλλουμε ευθέως αυτή την πρακτική ως απόπειρα φίμωσης μιας ιστορικής εφημερίδας και μιας δημοσιογραφικής φωνής που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου οφείλουν να απαντήσουν: Τι ακριβώς φοβούνται από μία ερώτηση της «ΑΥΓΗΣ»;

Τη δημοσιογραφική κριτική; Τον δημόσιο έλεγχο; Ή απλώς μια ερώτηση που δεν έχει προηγουμένως περάσει από το φίλτρο της κυβερνητικής επικοινωνίας;

Η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν αποτελεί κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός λογοδοτεί θεσμικά απέναντι στους πολίτες και οι δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί για να θέτουν ερωτήματα — όχι για να επιλέγονται ανάλογα με το πόσο βολικά είναι τα Μέσα στα οποία εργάζονται.

Η ελευθερία του Τύπου δεν σημαίνει ελευθερία μόνο για όσους δεν ενοχλούν την κυβέρνηση. Και ο πλουραλισμός δεν μπορεί να λειτουργεί με λίστες αρεστών και μη αρεστών Μέσων.

Η «ΑΥΓΗ» έχει 74 χρόνια ιστορίας. Έχει περάσει από πολύ δυσκολότερες εποχές για να φοβηθεί σήμερα έναν αποκλεισμό από μια μικροφωνική εγκατάσταση.

Το μήνυμά μας προς τον κ. Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου είναι ξεκάθαρο:

Μπορείτε να μη μας δίνετε το μικρόφωνο.

Δεν μπορείτε να μας στερήσετε τη φωνή.

Δεν μπορείτε να εμποδίσετε τις ερωτήσεις.

Δεν μπορείτε να φιμώσετε την «ΑΥΓΗ».

Θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε την εξουσία, να αποκαλύπτουμε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και να θέτουμε τις ερωτήσεις που κάποιοι θα προτιμούσαν να μη γίνονται.

Η φίμωση δεν είναι απάντηση. Ο αποκλεισμός δεν είναι πλουραλισμός. Και η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με “εγκεκριμένες” δημοσιογραφικές φωνές.

Η «ΑΥΓΗ» ήταν, είναι και θα παραμείνει εδώ. Και θα συνεχίσει να ρωτά.

Εξάλλου, σε δήλωσή του ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και γενικός διευθυντής της «ΑΥΓΗΣ» και του ρ/σ «Στο Κόκκινο 105.5» σημειώνει τα εξής:

«Τρίτη συνεχόμενη χρονιά φίμωσης της “ΑΥΓΗΣ” από Μητσοτάκη και Μαξίμου. Τρεις φορές δεν είναι σύμπτωση. Είναι συστηματικός αποκλεισμός μιας ιστορικής εφημερίδας που δεν χαϊδεύει την εξουσία.

Τι φοβάται, άραγε, ο κ. Μητσοτάκης από μία ερώτηση της “ΑΥΓΗΣ”; Η συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού δεν είναι κομματική εκδήλωση της ΝΔ και η ενημέρωση δεν μπορεί να λειτουργεί με «βολικές» και “ενοχλητικές” φωνές.

Μπορείτε να μας στερείτε το μικρόφωνο. Δεν μπορείτε να μας φιμώσετε. Η “ΑΥΓΗ” θα συνεχίσει να ρωτά, να ελέγχει και να ενοχλεί την εξουσία. Η πολυφωνία δεν είναι χάρη του Μαξίμου. Είναι όρος Δημοκρατίας».

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