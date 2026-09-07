Αστεροσκοπείο: Το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Το καλοκαίρι του 2026 αναδείχθηκε ως το έκτο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 κατά έναν βαθμό Κελσίου, με 68 ημέρες να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ο Αύγουστος του 2026 αποτέλεσε τον τρίτο θερμότερο μήνα της καταγραφής, ενώ ο Ιούνιος και ο Ιούλιος κατέλαβαν τη δέκατη και δωδέκατη θέση αντίστοιχα.

Στις δυτικές περιοχές της χώρας καταγράφηκαν οι υψηλότερες αποκλίσεις θερμοκρασίας, ενώ η ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο παρουσίασαν ηπιότερες συνθήκες.

Παρά την άνοδο, το καλοκαίρι του 2026 παρέμεινε ψυχρότερο από εκείνο του 2025 και του 2024.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το καλοκαίρι του 2026 ήταν το έκτο θερμότερο από το 1960 για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που αφορούν αριθμητικά δεδομένα επανάλυσης του κλίματος, τα οποία ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως σημειώνει το meteo.gr στο σχετικό άρθρο του, το οποίο υπογράφουν οι Γ. Κύρος, Σ. Ντάφης, Κ. Λαγουβάρδος, το καλοκαίρι του 2026 ξεπέρασε τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Ο Ιούνιος καταγράφηκε ως ο 10ος θερμότερος από το 1960, ενώ ο Ιούλιος ως ο 12ος θερμότερος. O Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος από το 1960, στην ίδια θέση με τον Αύγουστο του 2010 με +1.6 °C πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020. Συνολικά, για τις 92 ημέρες του καλοκαιριού του 2026, οι 68 ήταν πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 για την ίδια εποχή.

Το καλοκαίρι του 2026 καταγράφεται ως το έκτο θερμότερο

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία για το διάστημα του καλοκαιριού (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) από το 1960 μέχρι το 2026 για ολόκληρη την Ελλάδα.

Το καλοκαίρι του 2026 καταγράφεται ως το 6ο θερμότερο, ξεπερνώντας κατά +1°C τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020 (μαύρη διακεκομμένη γραμμή).

Είναι πολύ κοντά στο καλοκαίρι του 2023 και 0.56 °C ψυχρότερο από το περσινό καλοκαίρι του 2025. Το θερμότερο καλοκαίρι παραμένει, με μεγάλη διαφορά από το 2ο, το καλοκαίρι του 2024.

Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 2.5°C από το 1960 έως το 2025.

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατάταξη του καλοκαιριού σε κάθε περιοχή της Ελλάδας με βάση τη μέση θερμοκρασία του καλοκαιριού από το 1960 έως το 2026. Στα νησιά του Ιονίου, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και δυτική Πελοπόννησο, το καλοκαίρι του 2026 ήταν κατά τόπους το 2ο με 3ο θερμότερο από το 1960, με αποκλίσεις που ξεπέρασαν τους 2 °C.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ήταν μεταξύ του 6ου και του 8ου θερμότερου. Αντίθετα, στην ανατολική Ελλάδα, Αιγαίο, Αττική και Κρήτη ήταν λιγότερο θερμό, με αποκλίσεις χαμηλότερες του μισού βαθμού.

Σε καμία περιοχή της χώρας το 2026 δεν ήταν το θερμότερο καλοκαίρι της περιόδου, αλλά και πουθενά δεν σημειώθηκε απόκλιση κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Διαβάστε επίσης

ΟΗΕ: Πυρκαγιές και καύσωνες επιδεινώνουν δραματικά την ποιότητα του αέρα – Έως 100.000 επιπλέον θάνατοι τον χρόνο

Σέριφος: Θαλάσσια χελώνα βρέθηκε εγκλωβισμένη σε πλαστικό τσουβάλι και ακρωτηριάστηκε

Φωτιές σε κάθε γωνιά της Ευρώπης: 5.400.000 στρέμματα έγιναν στάχτη το καλοκαίρι του 2026