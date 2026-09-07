Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

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Μια μοναδική εμπειρία έζησαν δύο επισκέπτες από την Ουκρανία στην παραλία των Κολυμπίων στη Ρόδο, όταν είδαν μικρά χελωνάκια Caretta caretta να ξεπροβάλλουν κάτω από την ξαπλώστρα τους.

Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες, σε παραλία μπροστά από ξενοδοχείο, όπου η Inna και ο Vitaly βρέθηκαν μπροστά στην εκκόλαψη μιας φωλιάς θαλάσσιας χελώνας.

Οι δύο επισκέπτες περιέγραψαν το θέαμα ως «την πιο μαγική εμπειρία της ζωής τους».

79 χελωνάκια έφτασαν στη θάλασσα

Μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, η Inna και ο Vitaly ενημέρωσαν αμέσως το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Το σημείο περιφράχθηκε μέχρι να φτάσει στην περιοχή επιστημονικό προσωπικό από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου και το Ενυδρείο.

Ο απολογισμός της εκκόλαψης ήταν εντυπωσιακός, καθώς συνολικά 79 μικρά χελωνάκια Caretta caretta κατάφεραν να διανύσουν με τις δικές τους δυνάμεις τη διαδρομή και να φτάσουν στη θάλασσα.

Τι πρέπει να κάνουμε αν εντοπίσουμε θαλάσσια χελώνα

Με αφορμή το περιστατικό, ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται όταν εντοπίζεται θαλάσσια χελώνα στην ακτή, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Συγκεκριμένα:

Δεν πρέπει να προκαλείται θόρυβος.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται έντονα φώτα.

Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση φωτογραφικού φλας.

Η χελώνα ενδέχεται εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας φωλιάς και ωοτοκίας.

Όταν επιστρέψει στη θάλασσα, η φωλιά θα πρέπει να οριοθετείται χωρίς να διαταράσσεται, ενώ πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου και Ενυδρείο ή ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ».

Δεν πρέπει να μεταφέρουμε τα χελωνάκια στη θάλασσα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση που εντοπιστούν μικρά χελωνάκια.

Τα χελωνάκια δεν πρέπει να πιάνονται ή να μεταφέρονται από ανθρώπους στο νερό, καθώς είναι απαραίτητο να διανύσουν μόνα τους τη διαδρομή μέχρι τη θάλασσα.

Σε περίπτωση εντοπισμού τους, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, όπως και οι φωλιές τους, αποτελούν προστατευόμενα είδη βάσει της ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας.

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