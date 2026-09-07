search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:10
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 12:49

Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

07.09.2026 12:49
rodos-xelwnakia-xaplwstra
Φωτογραφία: Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια μοναδική εμπειρία έζησαν δύο επισκέπτες από την Ουκρανία στην παραλία των Κολυμπίων στη Ρόδο, όταν είδαν μικρά χελωνάκια Caretta caretta να ξεπροβάλλουν κάτω από την ξαπλώστρα τους.

Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες, σε παραλία μπροστά από ξενοδοχείο, όπου η Inna και ο Vitaly βρέθηκαν μπροστά στην εκκόλαψη μιας φωλιάς θαλάσσιας χελώνας.

Οι δύο επισκέπτες περιέγραψαν το θέαμα ως «την πιο μαγική εμπειρία της ζωής τους».

79 χελωνάκια έφτασαν στη θάλασσα

Μόλις αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, η Inna και ο Vitaly ενημέρωσαν αμέσως το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Το σημείο περιφράχθηκε μέχρι να φτάσει στην περιοχή επιστημονικό προσωπικό από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου και το Ενυδρείο.

Ο απολογισμός της εκκόλαψης ήταν εντυπωσιακός, καθώς συνολικά 79 μικρά χελωνάκια Caretta caretta κατάφεραν να διανύσουν με τις δικές τους δυνάμεις τη διαδρομή και να φτάσουν στη θάλασσα.

Τι πρέπει να κάνουμε αν εντοπίσουμε θαλάσσια χελώνα

Με αφορμή το περιστατικό, ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται όταν εντοπίζεται θαλάσσια χελώνα στην ακτή, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες.

Συγκεκριμένα:

  • Δεν πρέπει να προκαλείται θόρυβος.
  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται έντονα φώτα.
  • Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση φωτογραφικού φλας.

Η χελώνα ενδέχεται εκείνη τη στιγμή να βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας φωλιάς και ωοτοκίας.

Όταν επιστρέψει στη θάλασσα, η φωλιά θα πρέπει να οριοθετείται χωρίς να διαταράσσεται, ενώ πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου και Ενυδρείο ή ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ».

Δεν πρέπει να μεταφέρουμε τα χελωνάκια στη θάλασσα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση που εντοπιστούν μικρά χελωνάκια.

Τα χελωνάκια δεν πρέπει να πιάνονται ή να μεταφέρονται από ανθρώπους στο νερό, καθώς είναι απαραίτητο να διανύσουν μόνα τους τη διαδρομή μέχρι τη θάλασσα.

Σε περίπτωση εντοπισμού τους, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Οι θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta, όπως και οι φωλιές τους, αποτελούν προστατευόμενα είδη βάσει της ελληνικής και της διεθνούς νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης:

Αστεροσκοπείο: Το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα

ΟΗΕ: Πυρκαγιές και καύσωνες επιδεινώνουν δραματικά την ποιότητα του αέρα – Έως 100.000 επιπλέον θάνατοι τον χρόνο

Σέριφος: Θαλάσσια χελώνα βρέθηκε εγκλωβισμένη σε πλαστικό τσουβάλι και ακρωτηριάστηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

rodos-xelwnakia-xaplwstra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

germania-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εντοπίστηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί σε καλώδια υψηλής τάσης στο Βερολίνο – Αναζητούν «εξτρεμιστή ακτιβιστή» οι αρχές

canadair-new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαγνησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:08
adv-new
ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

rodos-xelwnakia-xaplwstra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

1 / 3