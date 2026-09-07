Σέριφος: Θαλάσσια χελώνα βρέθηκε εγκλωβισμένη σε πλαστικό τσουβάλι και ακρωτηριάστηκε

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Μια νεαρή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta βρέθηκε τραυματισμένη στη Σέριφο. Είχε εγκλωβιστεί σε ένα πλαστικό τσουβάλι και είχε τραυματιστεί σοβαρά. Αμέσως στήθηκε μια επιχείρηση για τη διάσωσή της, από τους εθελοντές και τους κατοίκους του νησιού.

Η θαλάσσια χελώνα έπρεπε να μεταφερθεί στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα, καθώς ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Όσοι εντόπισαν τη χελώνα, κατάφεραν να την βγάλουν από τη θάλασσα και να την απεγκλωβίσουν από το τσουβάλι.

Η πρώτη εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, αφού οι ίνες από το πλαστικό τσουβάλι είχαν προκαλέσει περίσφυξη και τραύματα στο πίσω πτερύγιο ενώ στην προσπάθειά της να ξεφύγει κατάπιε τμήματα του τσουβαλιού.

Παρόλο που τα δύο νησιά είναι κοντινά, η μεταφορά της θα διαρκούσε τουλάχιστον δύο ημέρες. Όμως χάρη στο δίκτυο Cyclades Care for Wildlife– ένα δίκτυο η δράση του οποίου ξεκίνησε το 2019 με την υποστήριξη του Cyclades Preservation Fund -CPF βρέθηκε σκάφος το οποίο μετέφερε την χελώνα άμεσα στην Νάξο, μέσα σε μία ώρα.

Εκεί την παρέλαβαν μέλη του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, όπου ξεκίνησαν άμεσα τη θεραπεία της. Δυστυχώς, το πίσω πτερύγιο είχε ήδη νεκρωθεί και πραγματοποιήθηκε ακρωτηριασμός του.

Η νεαρή χελώνα πήρε το όνομα Μαιρούλα και πλέον κολυμπάει σε δεξαμενή. Λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία έως ότου επουλωθούν τα τραύματά της και αποβάλει τις πλαστικές ίνες από τον οργανισμό της.

Αν και είναι ακόμα αρκετά αδύναμη, δείχνει θετικά σημάδια ανταπόκρισης στη θεραπεία της και οι φροντιστές της ελπίζουν ότι θα επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον πριν τον χειμώνα.

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