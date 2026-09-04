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04.09.2026 15:39

Φωτιές σε κάθε γωνιά της Ευρώπης: 5.400.000 στρέμματα έγιναν στάχτη το καλοκαίρι του 2026

04.09.2026 15:39
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Από τα μέσα Ιουνίου, περίπου 5.400.000 στρέμματα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από 1.000 και πλέον πυρκαγιές –μια εποχή που σημαδεύτηκε από ρεκόρ ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος Effis.

Περισσότερο από το 80% των περίπου 6.470.000 στρεμμάτων που κάηκαν στην ΕΕ από την αρχή της χρονιάς καταστράφηκαν από πυρκαγιές που ξέσπασαν από τις 18 Ιουνίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τις δασικές πυρκαγιές (Effis). Μια έκταση που είναι περίπου εννέα φορές το μέγεθος της ισπανικής πρωτεύουσας, της Μαδρίτης, ή 5.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν αυτή τη θερινή περίοδο είναι γενικά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των 20 προηγούμενων ετών. Παραμένει ωστόσο κάτω από το ρεκόρ του 2025, όταν οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 8.000.000 στρέμματα, και αυτό του καλοκαιριού του 2007 με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο των δεδομένων του Effis, που φθάνει έως το 2006. Φέτος, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές ξέσπασαν κυρίως τον Ιούλιο, ενώ συμβαίνουν πιο συχνά τον Αύγουστο.

Φωτιές ασυνήθιστης κλίμακας

Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν κατά την περίοδο 16 με 22 Ιουλίου, κατέστρεψαν περίπου 1.900.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή έκταση ρεκόρ τουλάχιστον από το 2006 για αυτή την εβδομάδα στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με εναρμονισμένα εβδομαδιαία στοιχεία του Effis. Αυτό αντιπροσωπεύει επίσης περίπου το 30% των συνολικών καμένων εκτάσεων από τις αρχές της χρονιάς.

Κατά την περίοδο αυτή εκδηλώθηκαν διαδοχικά τρεις πυρκαγιές έξω από τα συνηθισμένα: δύο στην Ισπανία και μία στη Γαλλία. Στην ισπανική επαρχία Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά στις 22 Ιουλίου έκαψε περισσότερα από 420.000 στρέμματα. Την ίδια ημέρα, μέγα-πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό στη Ζιρόντ κατέστρεψε 370.000 στρέμματα δάσους. Τον Αύγουστο, και πάλι στην Ισπανία, στην επαρχία Χουέλβα, 440.000 στρέμματα κάηκαν. Συνολικά, τέσσερις από τις δεκαπέντε μεγαλύτερες πυρκαγιές των δέκα τελευταίων ετών σημειώθηκαν φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Effis.

Δεν γλίτωσε ο βορράς

Πριν τελειώσει ο Ιούλιος, η Γαλλία είχε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ της με τις εκτάσεις που κάηκαν σε μια ολόκληρη χρονιά, το οποίο χρονολογείτο από την αρχή των μετρήσεων αυτών. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, η χώρα έφτασε κοντά στο ρεκόρ της για την αντίστοιχη περίοδο στη διάρκεια πολλών εβδομάδων –μάλιστα το ξεπέρασε πρόσκαιρα στα μέσα Αυγούστου πριν ο αριθμός μειωθεί και πάλι. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, ή ακόμα και η Ιταλία, επλήγησαν από πυρκαγιές όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη νότια Ευρώπη.

Αν και λιγότερες αριθμητικά, πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης στον βορρά, όπως μια φωτιά ιστορικής έκτασης που κατέστρεψε δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα στο ανατολικό Βέλγιο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της χώρας για καμένη έκταση σε μια ολόκληρη χρονιά από το 2006.

Τα δεδομένα του Effis λαμβάνουν υπόψιν πυρκαγιές με ελάχιστη έκταση 300 στρεμμάτων. Μπορεί να διαφοροποιούνται από τα επίσημα εθνικά στοιχεία λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας ενώ ο τελικός απολογισμός εξελίσσεται όσο καταφθάνουν νέα δεδομένα που λαμβάνονται από δορυφόρους.

Η ακραία ξηρασία και η ακραία ζέστη, που εντείνονται από την κλιματική αλλαγή, έχουν τροφοδοτήσει τις καταστροφικές πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:23
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