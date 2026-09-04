Η κυβέρνηση αναζητά «εναλλακτική 13η σύνταξη» – Τα σενάρια για συνταξιούχους, μισθούς και πρώτη κατοικία

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Η επαναφορά της 13ης σύνταξης, για την οποία γίνεται πολύ συζήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, φαίνεται ότι απασχολεί ιδιαίτερα το κυβερνών κόμμα, το οποίο αναζητά εναλλακτική πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα εμφανίσει ως την εναλλακτική 13η σύνταξη.

Το μοντέλο αυτό μιλά για αύξηση της μόνιμης βοήθειας των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο, η οποία θα ανεβάσει το επίδομα στα 400 ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να φτάσει στα 446,87 ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή της εθνικής σύνταξης. Το επίδομα αυτό θα ξεκινήσει να δίνεται από φέτος και σε δόσεις έως το 2030. Ακόμα, συζητούν να αυξήσουν το ποσοστό των δικαιούχων, το οποίο σήμερα περιλαμβάνει περίπου 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφέρει ότι στο θέμα αυτό θα ακολουθηθεί η πρακτική του κατώτατου μισθού, λέγοντας ότι το 2030 το εφάπαξ επίδομα θα ισούται με μια πλήρη σύνταξη.

Η αλήθεια είναι ότι οι συνταξιούχοι είναι η πλέον πιστή κοινωνική ομάδα στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η μοναδική φορά που τον «πρόδωσε» ήταν στις Ευρωεκλογές και γι’ αυτό η κυβέρνηση επιθυμεί να επανορθώσει, αν και το σενάριο να χορηγηθεί μία ολόκληρη σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους κρίθηκε απαγορευτικό, καθώς, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, αγγίζει τα 2,5 δισ. ετησίως.

Παράλληλα, ωστόσο, τα στελέχη της κυβέρνησης επιχειρούν να επαναπροσεγγίσουν και τους δυσαρεστημένους δημόσιους υπαλλήλους, συζητώντας την επέκταση του μόνιμου επιδόματος των συνταξιούχων στον κλάδο αυτό από το 2027.

Στο τραπέζι κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ και νέο σχέδιο για την πρώτη κατοικία

Ακόμα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει τετραψήφιο κατώτατο μισθό για την άνοιξη του 2027. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος είχε δεσμευτεί ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα και μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα, τα κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αγγίζει τα 1.000 ευρώ.

Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αφορά 500.000 εργαζόμενους και συμπαρασύρει πολλά επιδόματα, με ένα εκατομμύριο αποδέκτες.

Στην κυβέρνηση, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το θέμα της διάσωσης της πρώτης κατοικίας αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της κοινωνίας, έχουν επεξεργαστεί ένα σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός ως απάντηση στην κριτική που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για βελτίωση της ψηφιακής πλατφόρμας του εξωδικαστικού, έτσι ώστε να προκύψει ένας νέος μηχανισμός που επί της ουσίας θα εφαρμόζει προβλέψεις αντίστοιχες με εκείνες του νόμου Κατσέλη, με αυτόματο αλγοριθμικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν στην κυβέρνηση, θα διασφαλίζεται βιώσιμη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία σε όσους έχουν κόκκινα στεγαστικά δάνεια.

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