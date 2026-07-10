Πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη; Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απάντηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος της 13ης σύνταξης δημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καθισμένος σε μία καρέκλα χρησιμοποιεί το Tik Tok trend «Νetflix Documentary» για να παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος. «Η επαναφορά της 13ης θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης μας και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατ. ευρώ».

@nikos.androulakis Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ΠΟΤΕ την 13η σύνταξη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. netflixdocumentary ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι …έχασε το επεισόδιο ή μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη ποτέ, καθώς ήδη από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους, αλλά ανέφερε ρητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης. Να παίξει το βίντεο, λοιπόν…», συμπληρώνει.

Διαβάστε επίσης

Ο Μαρινάκης «πετάει το γάντι» στον Ανδρουλάκη: Κατάθεσε νομοσχέδιο για τη 13η σύνταξη

Ο Φάμελλος παραιτήθηκε, αλλά συνεχίζει να κάνει… αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη

Ο Γιώργος Παπανδρέου έπιασε την κιθάρα και έκλεψε την παράσταση στο Συμπόσιο της Σύμης