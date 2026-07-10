Πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη; Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό (Video)

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Απάντηση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος της 13ης σύνταξης δημοσίευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καθισμένος σε μία καρέκλα χρησιμοποιεί το Tik Tok trend «Νetflix Documentary» για να παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος. «Η επαναφορά της 13ης θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης μας και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατ. ευρώ».
«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι …έχασε το επεισόδιο ή μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη ποτέ, καθώς ήδη από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους, αλλά ανέφερε ρητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης. Να παίξει το βίντεο, λοιπόν…», συμπληρώνει.
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