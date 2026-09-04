Φλόριντα: Μία απίστευτη (αμερικανική) ιστορία – Καβγάδισαν για μία θέση πάρκινγκ, τον πυροβόλησε θανάσιμα, αλλά δεν θα διωχθεί

Takeaways by to pontiki AI Ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από διαφωνία για θέση στάθμευσης με τη Μελίσα Πέιν έξω από κατάστημα Walmart στη Φλόριντα.

Η Μελίσα Πέιν πυροβόλησε τον 62χρονο στην κοιλιά, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα κατά τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ τους.

Οι εισαγγελικές Αρχές έκριναν ότι η γυναίκα καλύπτεται από τον νόμο «Stand Your Ground» και δεν θα της ασκηθεί ποινική δίωξη.

Το βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο κατέδειξε ότι ο θανών πλησίαζε απειλητικά τη γυναίκα, η οποία τον είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα να απομακρυνθεί.

Οι εισαγγελείς κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο φόβος της για σοβαρό σωματικό τραυματισμό ήταν αβάσιμος.

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Μια αντιπαράθεση για μία θέση στάθμευσης έξω από κατάστημα Walmart στη Φλόριντα εξελίχθηκε σε τραγωδία, με έναν 62χρονο νεκρό. Ωστόσο, η γυναίκα που τον πυροβόλησε δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κατηγορίες, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές έκριναν ότι καλύπτεται από τον αμφιλεγόμενο νόμο «Stand Your Ground».

Όπως μεταδίδει το ABC News, το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου στο πάρκινγκ ενός Walmart στο Νορθ Λόντερντεϊλ. Θύμα ήταν ο 62χρονος Μπαρτ ΝτιΓκουλιέλμο, ενώ ως δράστιδα αναγνωρίστηκε στο εισαγγελικό πόρισμα η Μελίσα Πέιν.

Η Πέιν βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με την ανιψιά της και το μωρό της, όταν εκείνη και ο 62χρονος επιχείρησαν να σταθμεύσουν στην ίδια θέση. Ακολούθησε μια σύντομη αντιπαράθεση, προτού ο ΝτιΓκουλιέλμο αφήσει το όχημά του στον διάδρομο κίνησης και μπει στο κατάστημα.

Λίγο αργότερα επέστρεψε, με αυτόπτες μάρτυρες να υποστηρίζουν ότι απειλούσε πως θα προκαλούσε ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα, πάρκαρε σε άλλο σημείο και κατευθύνθηκε ξανά προς το μέρος της. Μάρτυρας τον περιέγραψε ως εμφανώς οργισμένο.

Η προειδοποίηση και ο μοιραίος πυροβολισμός

Η Πέιν βγήκε από το αυτοκίνητό της κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι και ένα όπλο στο άλλο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, προειδοποίησε επανειλημμένα τον 62χρονο να μην πλησιάσει, λέγοντάς του ότι θα πυροβολούσε εάν συνέχιζε.

Το βιντεοληπτικό υλικό –από κινητά τηλέφωνα, κάμερες ασφαλείας και ένα Tesla– φέρεται να δείχνει τον ΝτιΓκουλιέλμο να εξακολουθεί να την ακολουθεί, ενώ εκείνη υποχωρούσε. Κάποια στιγμή πλησίασε το αυτοκίνητό της και έκανε κίνηση σαν να επρόκειτο να του προκαλέσει ζημιά με τα κλειδιά του. Όταν στράφηκε ξανά προς τη γυναίκα, εκείνη πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Η Πέιν συνελήφθη προσωρινά, αλλά αφέθηκε ελεύθερη αφού υποστήριξε ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα. Η περιγραφή που έδωσε στους αστυνομικούς κρίθηκε συμβατή με όσα καταγράφηκαν στα βίντεο.

«Το βίντεο δεν αποδεικνύει ότι είχε δίκιο»

Η ουσία της απόφασης των εισαγγελέων βρίσκεται στον νόμο «Stand Your Ground» της Φλόριντα. Όποιος βρίσκεται νόμιμα σε δημόσιο χώρο και θεωρεί εύλογα ότι κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη ή να χάσει τη ζωή του, δεν έχει υποχρέωση να υποχωρήσει προτού χρησιμοποιήσει ακόμη και θανατηφόρα βία.

Οι εισαγγελικές Αρχές διευκρίνισαν ότι το βίντεο δεν αποδεικνύει πως η Πέιν «είχε δίκιο». Έκριναν, όμως, ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί πως ο φόβος της για σοβαρό τραυματισμό δεν ήταν εύλογος. Ως εκ τούτου, καλύπτεται από τον συγκεκριμένο νόμο και αποκτά ασυλία από ποινική δίωξη.

«Μια διαφωνία για μία θέση στάθμευσης, σε ένα πάρκινγκ Walmart. Τα γεγονότα είναι τόσο τραγικά όσο και παράλογα», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο επίσημο πόρισμα της Εισαγγελίας της κομητείας Μπρόουαρντ.

A Florida woman who fatally shot a man in the parking lot of a Walmart during a confrontation over a parking space won't face charges, prosecutors announced. https://t.co/RxB7cRO2k2 — ABC News (@ABC) September 4, 2026

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