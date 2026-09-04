Marfin: Εισαγγελικό «όχι» στην αποφυλάκιση της 46χρονης

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Αρνητική ήταν η εισαγγελέας έναντι του αιτήματος του δικηγόρου της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin στις 5 Μαΐου του 2010 για την αποφυλάκισή της.

Η κατηγορούμενη, η οποία φέρεται ήταν παρούσα στο σημείο της εμπρηστικής επίθεσης και να συνδέεται με την ομάδα που προκάλεσε τα επεισόδια μπροστά από την τράπεζα, λίγες ημέρες μετά την προφυλάκισή της είχε καταθέσει προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Η προσφυγή θα κριθεί προσεχώς από το συμβούλιο πλημμελειοδικών. Η εισαγγελέας του δικαστικού συμβουλίου εισηγείται να μην γίνει δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης και η 46χρονη να παραμείνει προσωρινά κρατούμενη έως τη δίκη της.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης, δήλωσε ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της, καθώς ανέφερε ότι «γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες η εισαγγελική πρόταση σχετικά με την προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπ όψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της που προξενείται.

Η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική για την προσφυγή, κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού επιλογές ανωτέρων της είναι εκείνες που έχουν αναλάβει την νομική ευθύνη για την ανάσυρση της δικογραφίας και την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέας είναι η πρώτη αρμόδια λειτουργός η οποία επιχειρεί να απαντήσει με αξιώσεις στα επιχειρήματα της προσφεύγουσες δεν το πράττει με επιτυχία. Η προσπάθειά της να δικαιολογήσει την παραβίαση του δεδικασμένου με την ανάσυρση της δικογραφίας επικαλούμενη ότι στη νέα έκθεση της ΔΕΕ 2026 έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερες φωτογραφίες από ότι σε εκείνη του 2022 (κάτι που δεν ισχύει αφού οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξετασθεί και τότε) δεν ανατρέπει το αποτέλεσμα τους εγκυρότερης κατά την εισαγγελέα έρευνας αφού και αυτή καταλήγει και πάλι στο συμπέρασμα «limited support same» που σημαίνει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας άρα όχι ταυτοποίηση. Όλα αυτά απαντήθηκαν αναλυτικά με υπόμνημα που κατατέθηκε στις 2.9.2026 υπ όψη του Συμβουλίου.

Η προσφυγή λοιπόν θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η εντολίδα μου, που κρατείται στον Κορυδαλλό χωρίς αποδείξεις και κατά παράβαση του δεδικασμένου αναμένει την τελική κρίση. Και προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπισή της.

Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα – ανύπαρκτα για την εντολίδα μου – στοιχεία της δικογραφίας και όχι η σύγκλιση με τις επιλογές των προηγούμενων ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλο αυτόν τον καιρό δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση η την αστυνομία για να διαψεύσειόσα έχουμε καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα είχε τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι «ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα», είδηση ψευδής που μέχρι την άφιξή τηςμονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα – και βέβαια την ευθύνη – στην «ανεξάρτητη δικαιοσύνη», την οποία όμως προηγουμένως η κυβέρνηση έχει φροντίσει να βομβαρδίσει με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις. Αλλά ούτως η άλλως η δικαστική εξουσία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποδώσει δικαιοσύνη. Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα».

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