Ηλεία: Συνελήφθη για 10 κλοπές με λεία άνω των 50.000 ευρώ – Χτύπησε αστυνομικούς για να διαφύγει

Takeaways by to pontiki AI Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα στην περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας–Κυλλήνης, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Ηλεία.

Η ομάδα εμπλέκεται σε τουλάχιστον δέκα διακεκριμένες κλοπές σε κατοικίες και οχήματα, με τη συνολική αξία της λείας να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε σε δασική περιοχή κατά την προσπάθειά του να παραλάβει ένα κλεμμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σωρεία αδικημάτων, ενώ ο ίδιος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και κλεμμένα αντικείμενα, τα οποία έχουν ήδη επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

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Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας με δράση στην Ηλεία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επιχείρηση στην περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ομάδα εμπλέκεται σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε σπίτια και οχήματα, ενώ η συνολική αξία της λείας ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για:

εγκληματική οργάνωση,

διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία,

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

βία κατά υπαλλήλων.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας

Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι αρχές, καθώς και από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα είχε αρχίσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2026, όπως αναφέρει το pelop.gr.

Τα μέλη της φέρονται να κινούνταν κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες και να παραβίαζαν κατοικίες σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και της Ανδραβίδας.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιάσει:

8 κλοπές σε κατοικίες , με λεία 21.850 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, τιμαλφή και εργαλεία συνολικής αξίας 28.000 ευρώ.

, με λεία 21.850 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, τιμαλφή και εργαλεία συνολικής αξίας 28.000 ευρώ. 1 κλοπή αυτοκινήτου από περιοχή του Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την προσέγγιση και τη διαφυγή των δραστών.

από περιοχή του Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούνταν για την προσέγγιση και τη διαφυγή των δραστών. 1 κλοπή κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Το κλεμμένο όχημα οδήγησε στη σύλληψη

Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση έπαιξε ο εντοπισμός του κλεμμένου αυτοκινήτου, το οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένο σε δασική περιοχή της Ανδραβίδας.

Το όχημα τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και, όταν ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο σημείο προκειμένου να το παραλάβει, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην επέμβαση.

Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε έντονα και να χτύπησε αστυνομικούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, χωρίς να καταφέρει τελικά να απομακρυνθεί.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο όχημα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία,

κλεμμένα αντικείμενα.

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

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