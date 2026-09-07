Ηλεία: Συνελήφθη για 10 κλοπές με λεία άνω των 50.000 ευρώ – Χτύπησε αστυνομικούς για να διαφύγει

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Στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται να αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας με δράση στην Ηλεία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επιχείρηση στην περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ομάδα εμπλέκεται σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε σπίτια και οχήματα, ενώ η συνολική αξία της λείας ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. Ηλείας.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για:
Από την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι αρχές, καθώς και από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι η εγκληματική ομάδα είχε αρχίσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2026, όπως αναφέρει το pelop.gr.
Τα μέλη της φέρονται να κινούνταν κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες και να παραβίαζαν κατοικίες σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και της Ανδραβίδας.
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν εξιχνιάσει:
Καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση έπαιξε ο εντοπισμός του κλεμμένου αυτοκινήτου, το οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένο σε δασική περιοχή της Ανδραβίδας.
Το όχημα τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και, όταν ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο σημείο προκειμένου να το παραλάβει, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην επέμβαση.
Κατά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να αντιστάθηκε έντονα και να χτύπησε αστυνομικούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, χωρίς να καταφέρει τελικά να απομακρυνθεί.
Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο όχημα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
Τα αντικείμενα που βρέθηκαν αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.
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