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ΚΟΣΜΟΣ

07.09.2026 11:51

Ρωσία: Τραγωδία στον Καύκασο – Χιονοστιβάδα-«φονιάς» καταπλάκωσε 33 ορειβάτες, τουλάχιστον 11 νεκροί (Video)

07.09.2026 11:51
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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έξι τραυματίστηκαν και ακόμη έξι αγνοούνται μετά τη σαρωτική χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον ρωσικό Βόρειο Καύκασο.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα της Κυριακής στο όρος Μιζίργκι, στην περιοχή της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρίας, παρασύροντας συνολικά 33 ορειβάτες. Το βουνό βρίσκεται στο φαράγγι Μπεζένγκι, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία, και συγκαταλέγεται στις υψηλότερες κορυφές του Βόρειου Καυκάσου.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των ρωσικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, 11 ορειβάτες εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Δέκα μέλη της ομάδας κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και να κατέβουν μόνα τους από το βουνό. Η τύχη των υπόλοιπων έξι εξακολουθεί να αγνοείται. Το Reuters μετέδωσε ότι τα στοιχεία προέρχονται από τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δύσκολη επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων

Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το δύσβατο ανάγλυφο, ο όγκος του χιονιού και ο αυξημένος κίνδυνος νέων χιονοστιβάδων εμποδίζουν την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων στα σημεία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται οι αγνοούμενοι.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ομάδα 15 ορειβατών, δύο νεκρούς και δέκα αγνοουμένους. Στη συνέχεια, ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων αναθεώρησε τον απολογισμό, διευκρινίζοντας ότι στην περιοχή βρίσκονταν συνολικά 33 άνθρωποι. Το Interfax επιβεβαίωσε τον νεότερο απολογισμό των 11 νεκρών.

Οι ρωσικές ανακριτικές αρχές έχουν ανοίξει ποινική έρευνα για ενδεχόμενη αμέλεια, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Η εισαγγελία της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρίας παρακολουθεί επίσης την έρευνα, ενώ η επιχείρηση για τους έξι αγνοουμένους συνεχίζεται.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:12
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ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

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