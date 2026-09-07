Ρωσία: Τραγωδία στον Καύκασο – Χιονοστιβάδα-«φονιάς» καταπλάκωσε 33 ορειβάτες, τουλάχιστον 11 νεκροί (Video)

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έξι τραυματίστηκαν και ακόμη έξι αγνοούνται μετά τη σαρωτική χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον ρωσικό Βόρειο Καύκασο.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα της Κυριακής στο όρος Μιζίργκι, στην περιοχή της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρίας, παρασύροντας συνολικά 33 ορειβάτες. Το βουνό βρίσκεται στο φαράγγι Μπεζένγκι, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Γεωργία, και συγκαταλέγεται στις υψηλότερες κορυφές του Βόρειου Καυκάσου.

Tragedy in the Caucasus Mountains: Terrifying footage captures a massive avalanche on Mount Mizhirgi in Kabardino-Balkaria striking a group of 15 climbers. Initial reports confirm at least 7 dead as rescue operations continue with a Russian EMERCOM Mi-8 helicopter. pic.twitter.com/jOU1EItgQf — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 7, 2026

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία των ρωσικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, 11 ορειβάτες εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Δέκα μέλη της ομάδας κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και να κατέβουν μόνα τους από το βουνό. Η τύχη των υπόλοιπων έξι εξακολουθεί να αγνοείται. Το Reuters μετέδωσε ότι τα στοιχεία προέρχονται από τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δύσκολη επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων

Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το δύσβατο ανάγλυφο, ο όγκος του χιονιού και ο αυξημένος κίνδυνος νέων χιονοστιβάδων εμποδίζουν την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων στα σημεία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται οι αγνοούμενοι.

Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ομάδα 15 ορειβατών, δύο νεκρούς και δέκα αγνοουμένους. Στη συνέχεια, ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων αναθεώρησε τον απολογισμό, διευκρινίζοντας ότι στην περιοχή βρίσκονταν συνολικά 33 άνθρωποι. Το Interfax επιβεβαίωσε τον νεότερο απολογισμό των 11 νεκρών.

Οι ρωσικές ανακριτικές αρχές έχουν ανοίξει ποινική έρευνα για ενδεχόμενη αμέλεια, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Η εισαγγελία της Καμπαρντίνο – Μπαλκαρίας παρακολουθεί επίσης την έρευνα, ενώ η επιχείρηση για τους έξι αγνοουμένους συνεχίζεται.

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