Τουρκικές απειλές για τα 12 ναυτικά μίλια: «Αιτία πολέμου ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα έξι»

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Σε νέες απειλητικές δηλώσεις για το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια προχώρησε ο δημοσιογράφος Αμπντουλκαντίρ Σελβί, μιλώντας στο CNN Türk, επαναφέροντας στο προσκήνιο το τουρκικό casus belli και εξαπολύοντας παράλληλα προσωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού σχετικά με το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, ο Σελβί υποστήριξε ότι για την Άγκυρα το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τα 12 ναυτικά μίλια.

«Δεν είναι τα 12 μίλια αιτία πολέμου. Ακόμη και έξι μίλια συν ένα μέτρο είναι αιτία πολέμου για την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές την ίδια προειδοποίηση.

«Να το βάλουν όλοι στο μυαλό τους, πρώτα απ’ όλα οι Έλληνες», πρόσθεσε, σε μια νέα αναφορά στη θέση της Τουρκίας ότι οποιαδήποτε ελληνική επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική σύγκρουση.

Ο παραλληλισμός Μητσοτάκη με Νετανιάχου

Ο Τούρκος δημοσιογράφος στράφηκε στη συνέχεια προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «διπρόσωπο πολιτικό».

Υποστήριξε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε συμφωνήσει με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αντιμετωπίζουν τις ελληνοτουρκικές διαφορές μέσω απευθείας διαλόγου, αλλά στη συνέχεια, όπως ισχυρίστηκε, προχώρησε σε καταγγελίες κατά της Τουρκίας στον ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Σελβί κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι αξιοποιεί την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για πολιτικά και εκλογικά οφέλη. Μάλιστα, παραλλήλισε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκείνη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο χρησιμοποιούν τις περιφερειακές εντάσεις για την ενίσχυση της πολιτικής τους θέσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον Σελβί, ο Καλίν μετέφερε στην ελληνική πλευρά το μήνυμα ότι η Τουρκία επιθυμεί τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να αποδεχθεί «τετελεσμένα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ίδιος χαρακτήρισε λανθασμένη οποιαδήποτε προσπάθεια διαμόρφωσης μιας γραμμής ασφάλειας στην περιοχή μέσω του Ισραήλ, αφήνοντας αιχμές για τις περιφερειακές συνεργασίες της Ελλάδας.

Η τοποθέτησή του, ωστόσο, πήρε ακόμη πιο απειλητική διάσταση όταν αναφέρθηκε στη Συρία και στις σχέσεις της Τουρκίας με άλλες χώρες μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Όταν η Τουρκία επικοινωνεί με μια χώρα μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών της, η άλλη πλευρά πρέπει να ακούει προσεκτικά τα μηνύματά της», ανέφερε, πριν καταλήξει με μια ευθεία προειδοποίηση: «Όποιος δεν ακούει, θα έχει την τύχη του Άσαντ».

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