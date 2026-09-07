Μέσι και Ρονάλντο συμπαίκτες για 90 λεπτά! – Πότε και σε ποιον αγώνα θα συμβεί αυτό

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Μία… ιστορική στιγμή που θα κρατήσει 90 λεπτά, θα ζήσει το ποδόσφαιρο έστω και σε αγώνα φιλικού χαρακτήρα.

Για πρώτη και τελευταία φορά, οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν… συμπαίκτες τον προσεχή Δεκέμβριο.

Αμφότεροι θα δώσουν το παρόν στο Λα Μπομπονέρα του Μπουένος Άιρες, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι για έναν σπουδαίο Αργεντινό ποδοσφαιριστή, τον Κάρλος Τέβες.

Ο Τέβες συνυπήρξε με τον Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ με τον Μέσι αγωνίστηκαν μαζί με την εθνική Αργεντινής.

Την συνύπαρξη Μέσι -CR7 επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Τέβες, για τον αγώνα που θα γίνει προς τιμήν του τον Δεκέμβριο.

«Πάντα ονειρευόμουν να δω τον Κριστιάνο και τον Λέο να παίζουν στην ίδια ομάδα. Είναι οι δύο σπουδαιότεροι παίκτες όλων των εποχών. Επικοινώνησα μαζί τους, ειδικά με τον Κριστιάνο. Του είπα: “Κριστιάνο, θέλω εσένα και τον Λέο στην ίδια ομάδα για τον αποχαιρετιστήριο αγώνα μου. Για να μπορέσει όλος ο κόσμος να δει αυτήν την μαγεία μια για πάντα”. Και μου είπε ότι θα είναι εκεί» είπε αρχικά, ενώ αποκάλυψε ότι ο Μέσι εμφανίστηκε πιο… διστακτικός.

«Το να πείσω τον Λέο δεν ήταν δύσκολο. Και οι δύο μου έδωσαν την συγκατάθεσή τους. Ανυπομονώ. Αυτός ο αγώνας θα είναι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος» είπε ο Τέβες.

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