Super League: Μόνος πρώτος ο Παναιτωλικός – Τριάρα ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ με «ντοπιέτα» Τεττέη, στη 2η θέση ΑΕΚ και Ολυμπιακός

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Ασυνήθιστη εικόνα παρουσιάζει η κορυφή της Super League μετά το μεγαλύτερο μέρος της 3ης αγωνιστικής, καθώς ο Παναιτωλικός είναι η μοναδική ομάδα που μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι Αγρινιώτες πέρασαν με 2-0 από τη Λιβαδειά και απολαμβάνουν τη μοναξιά της πρώτης θέσης, την ώρα που ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν και η ΑΕΚ συνέτριψε 5-0 τον Άρη. Αντίθετα ο Ολυμπιακός «γκέλαρε» στο Πανθεσσαλικό και εκτός από βαθμούς έχασε και τον Ελ Καμπί, με τον Μαροκινό επιθετικό να υποβάλλεται σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, μετά το σοβαρό κάταγμα στην κνήμη που υπέστη στο 1-1 με τον Βόλο.

Επίδειξη δύναμης από τον Παναθηναϊκό

Με τον Ανδρέα Τεττέη να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και έστειλε το πρώτο ισχυρό μήνυμα της σεζόν.

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ με τον Ταμπόρδα στο 29ο λεπτό, ενώ ο Τεττέη πήρε στη συνέχεια τη σκυτάλη, σκοράροντας στο 38’ και στο 53’. Ο Ούγκρεστιτς μείωσε στις καθυστερήσεις για το τελικό 3-1.

Το παιχνίδι είχε μεγάλη ένταση, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες μετά τις αποβολές των Ντέσερς και Ελουστόντο. Στο 45’+1’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι του Ταμπόρδα.

Ο Παναιτωλικός έκανε το 3Χ3

Ο Παναιτωλικός εξακολουθεί να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου επικράτησε 2-0 του Λεβαδειακού στο «Λάμπρος Κατσώνης» και έφτασε τους εννέα βαθμούς, έχοντας το απόλυτο μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Οπόκου, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 77ο λεπτό και «σφράγισε» τη νίκη στις καθυστερήσεις με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να αντιδράσει και δημιούργησε ευκαιρίες για την ισοφάριση, χωρίς όμως να μπορέσει να νικήσει τον Κουτσερένκο.

Δεύτερη νίκη για τον ΟΦΗ

Στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ έβαλε από το πρώτο ημίχρονο τις βάσεις για τη νίκη του απέναντι στην Κηφισιά. Ο Ανδρούτσος άνοιξε το σκορ στο 24’ και ο Μπουχαλάκης στο 32’ διαμόρφωσε το 2-0, που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφτασε έτσι τις δύο νίκες σε τρεις αγωνιστικές και τους έξι βαθμούς, ενώ η Κηφισιά παραμένει στον έναν βαθμό, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και πήραν τους πρώτους βαθμούς τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Πεντάρα η ΑΕΚ στον Άρη

Στα παιχνίδια του Σαββάτου, η ΑΕΚ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέτριψε τον Άρη με 5-0 στην Allwyn Arena.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα άνοιξε το σκορ στο 11’ και πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 62’. Ακολούθησαν τα τέρματα των Ραζβάν Μαρίν στο 67’, Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 75’ και Ζίνι στις καθυστερήσεις.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Λόβρο Μάγερ στη δημιουργία, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να παίρνει ιδανική ψυχολογική ώθηση πριν από την πρεμιέρα της στη League Phase του UEFA Champions League απέναντι στη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στις 19:45.

Ισοπαλία για τον Ολυμπιακό και σοκ με Ελ Καμπί

Ο Ολυμπιακός άφησε τους πρώτους βαθμούς του στο φετινό πρωτάθλημα, μένοντας στο 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω των τραυματισμών που σημάδεψαν την αναμέτρηση. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ενώ ο Ρόκα αποχώρησε με πρόβλημα στην ωμοπλάτη. Τραυματίας είχε φύγει από το παιχνίδι και ο Πιρόλα στο πρώτο ημίχρονο.

Η εικόνα του Μαροκινού επιθετικού να σφαδάζει στον αγωνιστικό χώρο επηρέασε τους συμπαίκτες του, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει κακή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και να δέχεται την ισοφάριση έπειτα από λάθος των Ρέτσου και Ορτέγκα.

Η 3η αγωνιστική

Βόλος Elabet – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Η βαθμολογία

Παναιτωλικός 9

ΑΕΚ 7

Ολυμπιακός 7

Παναθηναϊκός 6

ΠΑΟΚ 6

Άρης 6

ΟΦΗ 6

Βόλος Elabet 2

Ηρακλής 1

Κηφισιά 1

Ατρόμητος 1

Καλαμάτα 1

Αστέρας AKTOR 0

Λεβαδειακός 0

Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής (7/9) και Παναθηναϊκός – Κηφισιά (10/9).