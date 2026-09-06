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06.09.2026 07:59

Ελ Κααμπί: Στο χειρουργείο σήμερα – Η συγγνώμη του Σιαμπάνη και τα περαστικά του Παναθηναϊκού

06.09.2026 07:59
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Την πόρτα του χειρουργείου περνά σήμερα, Κυριακή (6/9), ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα στην αριστερή κνήμη και θα υποβληθεί σε επέμβαση από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου των «ερυθρόλευκων», Χρήστο Θέο.

Ο τραυματισμός προήλθε από τη σύγκρουσή του με τον Μάριο Σιαμπάνη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ελ Κααμπί αποχώρησε με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι εξετάσεις έδειξαν το μέγεθος της ζημιάς.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επέμβαση και στην πορεία της αποκατάστασης με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία περίπου έξι μηνών, ωστόσο πιο ασφαλής εικόνα για τον χρόνο επιστροφής του θα υπάρξει μετά το χειρουργείο.

Το πλήγμα είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ελ Κααμπί αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας. Παράλληλα, ο τραυματισμός του ανοίγει και θέμα στην ευρωπαϊκή λίστα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τη δυνατότητα να τον αντικαταστήσουν με ποδοσφαιριστή που ήταν ήδη δηλωμένος στο ρόστερ πριν από την προθεσμία της UEFA.

«Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου»

Περίπου δύο ώρες μετά το φινάλε του αγώνα, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων Μάριος Σιαμπάνης, «απολογήθηκε» για τη μοιραία φάση του 43ου λεπτού που οδήγησε στον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο έμπειρος πορτιέρε στην προσπάθεια του να προλάβει τον Μαροκινό, συγκρούστηκε μαζί του και ο τελευταίος βρέθηκε στο χορτάρι σφαδάζοντας από τους πόνους.

«Λυπάμαι βαθύτατα για όσα συνέβησαν σήμερα Αγιούμπ. Δεν είχα πρόθεση να σε χτυπήσω και το να σε βλέπω να πονάς τόσο πολύ ήταν σπαρακτικό. Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Σου εύχομαι δύναμη, πλήρη ανάρρωση και επιστροφή στο γήπεδο μόλις είσαι έτοιμος» έγραψε σε ανάρτησή του ο Σιαμπάνης.

Το ξεχωριστό story του Παναθηναϊκού

Σε μια ξεχωριστή κίνηση ανθρωπιάς και fair play, ο Παναθηναϊκός έστειλε τις ευχές του στον Ελ Κααμπί για ταχεία ανάρρωση, αφήνοντας στην άκρη την ποδοσφαιρική αντιπαλότητα.

«Γρήγορα πίσω, Αγιούμπ», έγραψε σε ανάρτησή της η πράσινη ΠΑΕ.

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