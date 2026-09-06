Τροχαίο στα Γλυκά Nερά: 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από ΙΧ – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος

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Σοβαρά τραυματισμένος, στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται 16χρονος o οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στα Γλυκά Νερά ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ του Σαββάτου, στην οδό Βυτίνας, όταν ο 16χρονος που οδηγούσε το πατίνι, παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε 19χρονος.

Από την παράσυρση, ο ανήλικος έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε σοβαρά.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 16χρονο στο νοσοκομείο.

Ο 19χρονος οδηγός του ΙΧ υπεβλήθηκε σε αλκοτέστ ενώ η τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

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