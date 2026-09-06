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06.09.2026 08:53

Μαρία Αναστασοπούλου για Δημήτρη Πανόπουλο: «Γελάμε όλοι μαζί στην παρέα με όλα αυτά που έχουν γραφτεί»

06.09.2026 08:53
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Για την προσωπική της ζωή και για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει κάνει νέα αρχή στην προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου στο περιοδικό «ΟΚ!».

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα δημοσιεύματα που την ήθελαν να διατηρεί κάτι περισσότερο από φιλική σχέση με τον Δημήτρη Πανόπουλο.

-Έχεις κάνει καινούρια αρχή στην προσωπική σου ζωή;

Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση (γελάει). Αλλά θα σου πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η ζωή ξέρει πώς τα φέρνει. Εγώ ποτέ δεν πίεσα καμία κατάσταση, ούτε στα επαγγελματικά ούτε στα προσωπικά μου, και μου έχει βγει σωστά. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου, ανάλογα σε ποια φάση είσαι, κάπου σε οδηγεί. Όλα γίνονται για κάποιον λόγο, τον οποίο ακόμα και αν δεν τον βλέπεις εκείνη τη στιγμή, θα τον δεις αργότερα.

-Φοβάσαι να μπεις σε νέα σχέση;

Όχι, γιατί να φοβάμαι; Δεν είμαι από τους ανθρώπους που φοβούνται πάρα πολύ εύκολα, ούτε στα επαγγελματικά ούτε στα προσωπικά μου.

-Διαβάζεις όσα γράφονται για σένα;

Υποψιάζομαι ότι δεν τα έχω διαβάσει όλα. Κάποια πράγματα όμως ναι, τα διαβάζω.

-Προφανώς, έχεις διαβάσει τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι με τον συνάδελφό σου, Δημήτρη Πανόπουλο, δεν είστε πια μόνο φίλοι.

Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όταν βγαίνει ένα ρεπορτάζ, να ζητείται η άποψη των ενδιαφερομένων. Όπως κάνω κι εγώ στο δικό μου κομμάτι. Γενικά μιλάω – δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο. Από ένα σημείο και μετά, έχεις απαντήσει και αποδέχεσαι ότι μπορεί να γράφονται και πράγματα που δεν ισχύουν. Με τον Δημήτρη είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, περίπου οκτώ-εννέα χρόνια. Είτε μου συμβεί κάτι καλό είτε κάτι κακό, είναι από τα πρώτα άτομα που θα το μάθει. Ξέρει τα πάντα για μένα, κι εγώ για εκείνον. Κάνουμε πολλή παρέα, έχουμε κοινούς φίλους, πηγαίνουμε μαζί διακοπές. Με όλα αυτά που έχουν γραφτεί, να σου πω την αλήθεια, γελάμε όλοι μαζί στην παρέα.

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