Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα εκπροσωπήσει τον Κάρολο στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας

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Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα εκπροσωπήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο 44χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου είχε εκπροσωπήσει τον πατέρα του και στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, τον Απρίλιο του 2025. Είθισται οι βρετανοί μονάρχες να μην παρίστανται σε κηδείες άλλων αρχηγών κρατών.

Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα, θα είναι παρούσα στην κηδεία του Χάραλντ, καθώς είναι νονά του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄.

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ πέθανε στις 28 Αυγούστου στο Όσλο, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Κάρολος Γ΄, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του οποίου η μορφή δεν έχει αποκαλυφθεί, εξέφρασε «τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά του» στη νορβηγική βασιλική οικογένεια, αποτίνοντας φόρο τιμής στον «αγαπητό εξάδελφο».

Ο Χάραλντ Ε΄ ήταν μακρινός εξάδελφος του Καρόλου Γ΄ και οι δύο βασιλείς ήταν απόγονοι του βρετανού μονάρχη Εδουάρδου Ζ΄ (1841-1910).

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