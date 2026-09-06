search
ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 10:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2026 09:43

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα εκπροσωπήσει τον Κάρολο στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας

06.09.2026 09:43
William- kideia elisavet- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα εκπροσωπήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν χθες Σάββατο τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο 44χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου είχε εκπροσωπήσει τον πατέρα του και στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, τον Απρίλιο του 2025. Είθισται οι βρετανοί μονάρχες να μην παρίστανται σε κηδείες άλλων αρχηγών κρατών.

Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα, θα είναι παρούσα στην κηδεία του Χάραλντ, καθώς είναι νονά του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄.

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ πέθανε στις 28 Αυγούστου στο Όσλο, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Κάρολος Γ΄, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του οποίου η μορφή δεν έχει αποκαλυφθεί, εξέφρασε «τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά του» στη νορβηγική βασιλική οικογένεια, αποτίνοντας φόρο τιμής στον «αγαπητό εξάδελφο».

Ο Χάραλντ Ε΄ ήταν μακρινός εξάδελφος του Καρόλου Γ΄ και οι δύο βασιλείς ήταν απόγονοι του βρετανού μονάρχη Εδουάρδου Ζ΄ (1841-1910).

Διαβάστε επίσης:

Αίγυπτος: Σε θάνατο διά απαγχονισμού καταδικάστηκε παρουσιάστρια για διεύθυνση κυκλώματος ναρκωτικών

Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βύθισαν και τέταρτο σκάφος το οποίο φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος των ΗΠΑ στο στενό του Ορμούζ – Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giotaki fani
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωση στην αφιέρωση το πάνε Μητσοτάκης – ΕΛΑΣ

Natalie Portman
LIFESTYLE

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

William- kideia elisavet- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Θα εκπροσωπήσει τον Κάρολο στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας

LEOFOREIO_OASA
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών μέσα σε γεμάτο λεωφορείο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Tanagra F-4 Phantom pilots
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Πολεμική Αεροπορία: Ο 37χρονος σμηναγός που έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του Phantom, στην Τανάγρα, το άλλο Σάββατο θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του

Fourna
ΕΛΛΑΔΑ

Πολύτεκνη οικογένεια στη Φουρνά: Οι επιλογές που οδήγησαν τη Βάσω και τον Στέφανο στη Νάξο

Spetses
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλεψαν 40.000 ευρώ από σπίτι στις Σπέτσες και το έσκασαν με θαλάσσιο ταξί, αλλά τους συνέλαβαν στην Αργολίδα

klelia-antinoos (1)
LIFESTYLE

Αντίνοος Αλμπάνης: «Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτή τη ζωή, τα άλογα και η Κλέλια»

kabourakis_arniakos
MEDIA

«Νιώθω λίγο Γιώργος Παπαδάκης»: Το καλωσόρισμα του Καμπουράκη στον Τάσο Αρνιακό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 10:04
giotaki fani
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωση στην αφιέρωση το πάνε Μητσοτάκης – ΕΛΑΣ

Natalie Portman
LIFESTYLE

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

1 / 3